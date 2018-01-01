"سى إن إن": مصر تزعمت الوساطات الدولية لإنقاذ غزة من نيران إسرائيل

أكدت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن بعض الجهات الدولية حاولت التدخل لإنهاء إطلاق النار المتبادل على طول الحدود في قطاع غزة، إلا أن الوساطة المصرية كانت الفعالة بينهم، مشيرة إلى أن غلق معبر كرم سالم وراء رد الفعل الفلسطيني تجاه إسرائيل، حيث تفرض إسرائيل حصارا مشددا على القطاع ما يؤدي إلى تأجج العنف في القطاع.



وأوضحت أن مصر قادت هذه المرة وساطة دولية كبرى لوقف إطلاق النار، بعد أن كانت التهديدات المتبادلة تنذر بنشوب حرب جديدة بين الطرفين.

