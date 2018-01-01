الإندبندنت: الكرملين ينظر لترامب على أنه أحمق يسعى لاستغلال بوتين

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن الكرملين الروسي ينظر للرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على أنه أحمق يحاول استغلال فلاديمير بوتين، خلال قمة هليسنكي، المقررة غدًا الإثنين، مشيرة إلى أن "ترامب" حاول انتقاد حلفائه بشدة في قمة حلف شمال الأطلسى "ناتو"، ويستعد بعدها لمقابلة "بوتين" فى العاصمة الفنلندية.



وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أنه على الرغم من الترقب الكبير للقمة، فإنه لا يمكن انتظار الكثير منها، بسبب انعدام الثقة المتبادلة بين الطرفين، خاصة بعد العقوبات الاقتصادية التى فرضتها واشنطن على موسكو، وكذلك طرد الدبلوماسيين من كلا البلدين على خلفية تسميم العميل الروسى المزدوج سيرجي سكريبال في بريطانيا.



وأكدت "الإندبندنت" أن أغلب نجاحات القمم بين الرؤساء الروس ونظائرهم الأمريكان، كانت مبنية على الثقة كما حدث بين الزعيم السوفيتي السابق ميخائيل جورباتشوف، والأمريكى رونالد ريجان عام 1990.