محكمة إماراتية تسقط دعوى جنائية بحق مؤسس "أبراج"

أسقطت محكمة فى الإمارات دعوى جنائية بحق عارف نقفى، مؤسس أبراج ومسئول تنفيذى آخر فى إصدار شيك دون رصيد كاف، بعد أن سحب المدعى شكواه، ويمنح انقضاء الدعوى الفرصة لنقفى لالتقاط الأنفاس بينما تسعى أبراج لبيع أنشطة إدارة الاستثمار، بعد أن تقدمت بطلب تصفية مؤقتة فى جزر كايمان الشهر الماضي.



واهتزت ثقة المستثمرين فى أبراج، أكبر شركة استثمار مباشر فى الشرق الأوسط، نتيجة خلاف مع مستثمرين بشأن استخدام أموال صندوق رعاية صحية بمليار دولار، مما أدى إلى وقف أنشطة لجمع الأموال وأوقد شرارة مشكلة سداد دين، وتنفي أبراج ارتكاب أى مخالفات.



وكشفت وثيقة قضائية عن أن القضية تتعلق بشيك قيمته 177.1 مليون درهم (48 مليون دولار) وقعه نقفي ومسئول تنفيذى بالشركة يدعى محمد رفيق لاخانى، لصالح حميد جعفر، وهو مساهم مؤسس فى أبراج.



وفي محكمة في الشارقة، قال القاضى نظير السوسى إن القضية سقطت بعد تنازل المدعى عن الدعوى.

وقال حبيب الملا، محامي نقفى، لـ"رويترز" بعد قرار المحكمة إنه تم التوصل إلى تسوية الأسبوع الماضي بشأن الشيك وديون أخرى مستحقة لجعفر بقيمة إجمالية نحو 300 مليون دولار.



وأضاف: "بالنسبة لنا، تم إبرام اتفاق، سنتابع مع النيابة لإلغاء أمر إلقاء القبض، وحين يحدث ذلك فلن تكون هناك أى قيود على عودة السيد نقفى للبلاد".



وردًا على أسئلة من "رويترز" قال مستشار لجعفر: إنه تم التوصل إلى تسوية مؤقتة مع نقفي، لكن لا توجد تسوية نهائية بعد، وامتنع عن تأكيد رقم الثلاثمائة مليون دولار.



كانت شركة بى.دبليو.سي، المصفى المؤقت لأبراج، قد أوردت قرضًا غير مضمون بقيمة 300 مليون دولار قدمه جعفر في تقرير بتاريخ 11 يوليو اطلعت عليه "رويترز".



وكان مكتب النائب العام في الشارقة قد أصدر الشهر الماضى أمرًا بإلقاء القبض على نقفى ولاخاني بسبب قضية الشيك ونقفي خارج الإمارات حاليا.



ولم يتسن الوصول إلى لاخانى للتعقيب، في فبراير سلم نقفي إدارة أبراج إلى رئيسين تنفيذيين مشاركين، وجرى تقسيم الشركة إلى أبراج القابضة وأبراح لإدارة الاستثمارات وعُرضت الشركة الثانية للبيع.



ويظل نقفى أكبر مساهم منفرد فى أبراج القابضة وعضوًا في مجلس إدارتها، وعرضت كولونى الأمريكية الشهر الماضى شراء الوحدة التى تدير صناديق أبراج في أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوبى الصحراء وشمال إفريقيا وتركيا.