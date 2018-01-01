"الحرف اليدوية": توقف 150 ورشة عن العمل بـ"قرية الفواخير"

كشفت غرفة الحرف اليدوية، عن توقف 150 ورشة لصناعة الفخار عن العمل بقرية الفواخير بمدينة الفسطاط بمصر القديمة، بسبب مشاكل فنية بـ" الأفران" التي تعاقدت عليها محافظة القاهرة للعاملين بالورش خلال الفترة السابقة، إذ تم تسليم الأفران لـ"العاملين بقرية الفواخير"، دون فحصها من قبل لجنة فنية، وهو ماظهر في مشاكل فينة بسبب عدم وجود "الولاعات" الخاصة بـ"الأفران"، والتي تسببت في توقف القرية عن العمل منذ شهور وإلى الأن.



وقال رحاب منصور رئيس شعبة الفخار، إن محافظة القاهرة تعاقدات في وقت سابق مع شركة المعصرة للصناعات الهندسية "مصنع 54 الحربي"، لتصنيع أفران للورش بالقرية، وتم بالفعل تصنيع المطلوب من الإفران، الإ أنه تم تسليم الأفران بدون تجريب وبدون وجود لجنة فنية لفحص الأفران، وهو مانتج عنه مشاكل في الأفران، مما تسبب في توقف العمل وتعرض أصحاب الورش للوقف البئيي مرة آخري.



وأضافت "منصور"، أنها حاولت التواصل مع مسئولي "شركة المعصرة" وممثلي محافظة القاهرة وهو مالم يحدث إلى الأن، الأمر الذي تسبب في توقف العمل كليًا ووجود كساد في الحركة الصناعية والتجارية للقرية والعاملين بها، فيما تقوم الغرفة في الوقت الحالي للقاء اللواء عبد المنعم هنداوي رئيس مجلس ادارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية " مصنع54 الحربى" لعرض مطالب الحرفيين عليه فيما يخص مطابقة الافران للمواصفات وووضع آلية منضبطة لاستلامها.