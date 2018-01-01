القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
اقتصاد
الأحد 15/يوليه/2018 - 01:37 م

"الحرف اليدوية": توقف 150 ورشة عن العمل بـ"قرية الفواخير"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هويدا سعيد
dostor.org/2249988

كشفت غرفة الحرف اليدوية، عن توقف 150 ورشة لصناعة الفخار عن العمل بقرية الفواخير بمدينة الفسطاط بمصر القديمة، بسبب مشاكل فنية بـ" الأفران" التي تعاقدت عليها محافظة القاهرة للعاملين بالورش خلال الفترة السابقة، إذ تم تسليم الأفران لـ"العاملين بقرية الفواخير"، دون فحصها من قبل لجنة فنية، وهو ماظهر في مشاكل فينة بسبب عدم وجود "الولاعات" الخاصة بـ"الأفران"، والتي تسببت في توقف القرية عن العمل منذ شهور وإلى الأن.

وقال رحاب منصور رئيس شعبة الفخار، إن محافظة القاهرة تعاقدات في وقت سابق مع شركة المعصرة للصناعات الهندسية "مصنع 54 الحربي"، لتصنيع أفران للورش بالقرية، وتم بالفعل تصنيع المطلوب من الإفران، الإ أنه تم تسليم الأفران بدون تجريب وبدون وجود لجنة فنية لفحص الأفران، وهو مانتج عنه مشاكل في الأفران، مما تسبب في توقف العمل وتعرض أصحاب الورش للوقف البئيي مرة آخري.

وأضافت "منصور"، أنها حاولت التواصل مع مسئولي "شركة المعصرة" وممثلي محافظة القاهرة وهو مالم يحدث إلى الأن، الأمر الذي تسبب في توقف العمل كليًا ووجود كساد في الحركة الصناعية والتجارية للقرية والعاملين بها، فيما تقوم الغرفة في الوقت الحالي للقاء اللواء عبد المنعم هنداوي رئيس مجلس ادارة شركة المعصرة للصناعات الهندسية " مصنع54 الحربى" لعرض مطالب الحرفيين عليه فيما يخص مطابقة الافران للمواصفات وووضع آلية منضبطة لاستلامها.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"روحانى" يُحذر إعلامه من نشر معلومات حول أسعار العملة

منذ أكثر من شهرين

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر

منذ 3 شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ 3 شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ 3 شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ 3 شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

الآن

"عبدالعال": ملاحظات مجلس الدولة على قانون "الصحافة" لم تمس المهنة

حماس: إسرائيل تسعى لفرض قواعدها في الاشتباك.. ونقف لها بالمرصاد

البرلمان يوافق على المادة 29 من قانون "الصحافة والإعلام" بعد حذف "الحبس الاحتياطي"

بلاغ من النقابة ضد 34 محاميًا بسبب تزوير فى أوراق القيد

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

"الشرقية للدخان" تُخفض سعر سجائر "كليوباترا"

موعد والقنوات الناقلة لمبارة فرنسا وكرواتيا في نهائي المونديال

موعد مباراة كرواتيا وفرنسا فى نهائى كأس العالم والقنوات الناقلة

ads
ألبومات الصور

ضبط لحوم وفراخ مجمدة فى حملة تموينية بالدقهلية

تطوير كوبري الجلاء

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

بالصور .. استمرار اختبارات اكتشاف الموهوبين فى بنى سويف

ads
نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

"الشرقية للدخان" تُخفض سعر سجائر "كليوباترا"

موعد والقنوات الناقلة لمبارة فرنسا وكرواتيا في نهائي المونديال

موعد مباراة كرواتيا وفرنسا فى نهائى كأس العالم والقنوات الناقلة

كشكول

التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يطلق موقعاً إلكترونياً لحماية مصنفات الحاسب الآلي

ازدحام شديد بالقاهرة فى أول أيام تظلمات الثانوية العامة.. والجيولوجيا والفيزياء يتصدروا

المعاهد المعتمدة من" التعليم العالي"

كورال "سلام للأطفال" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

ورشة عمل تعليمية للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

الأمصار

حصريا.. نص الرسائل الجنسية التي أطاحت بوزير التجارة البريطاني

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية

سعودي ينتزع المركز الأول لبطولة آسيا للجوجيتسو

تظاهرات في برشلونة لإطلاق سراح الزعماء الانفصاليين "صور"

بالتفاصيل.. اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل في غزة وإسرائيل

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

"يونسكو" تختار تطبيق "عُمان أكاديمي" بديلًا عن الدروس الخصوصية

ملابس عصرية تساعد النساء المحجبات على الوضوء

دراسة: مستخدمو "توتير" عقلانيون في الصباح وعاطفيون في المساء

الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎