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الأحد 15/يوليه/2018 - 01:37 م

بيحبك بس مش عايز يتجوزك؟ 9 علامات لـ"فوبيا الالتزام"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
زينب عتريس
dostor.org/2249987

من أسوأ أنواع الأزمات العاطفية، هي العلاقات القوية الرومانسية التى تنتهي فجأة دون سبب واضح، فى معظم الحالات يكون ذلك نتاج نوع من أنواع الفوبيا أو الرهاب يسمّى "فوبيا الالتزام"، أو "Fear of Kny Kind of Commitment"، ولكن لا يعني ذلك بالطبع أن كلّ شخص يتخلّى عن حبيبته مصاب بتلك الفوبيا بالضرورة، بل من الممكن أن يكون "كاذبا، جبانا، أو مستغلا".

وهناك علامات كثيرة تدل على "الفوبيا"، مثلًا أن يكون لدى الشخص خوف من الالتزام مع جميع الأشخاص وليس فى العلاقات العاطفية فقط، ويؤثّر ذلك على جميع قراراته؛ لأنه يكره أن يكون ملتزما تجاه شخص ما أو بالقيام بعمل ما، وتقول بيريت بروجارد، أستاذ الفسلفة فى جامعة ميامي: "إن هناك عددا من علامات الخطر الأساسية التي تؤكد على إصابة شريكك بـ"فوبيا الالتزام"، أهمّها:

- علاقاته العاطفية السابقة غالبًا ما تكون قصيرة أو متذبذبة.

- لا يحب الالتزام بأى ميعاد، حتى ولو كان فى خلال أيام مثل الخروجات أو العزومات.

- يستخدم كلمات تحمل معنى "الاحتمالية " خلال حديثه مثل "احتمال، يمكن، ممكن لأ، أنا هحاول".

- غالبًا ما يكون شخصا نشطا جنسيًا، لأنه فى النهاية شخص عادي يحبّ الحميمية والعلاقات، لكن دون التزام، لذلك فهو يفضّل العلاقات العابرة، وأحيانًا غير الشرعية، إن كانت ستوفّر له هذا الغرض.

- معظم علاقاته غير محددة، لدرجة أنك غالبًا لن تعرفي في أي لحظة يمكنك التحدّث معه عن شكل علاقتكما أو مسماها.

- يخاف من المشاعر والتعبير عنها، ستجده غالبًا لا يذكر "سيرة الحب".

- لا يذكر كلمة "صاحبي" أو "صاحبتي"، سيكون حريص على عدم النطق بها حتى لا يكون لديه أي نوع من الالتزامات تجاهك.

- يمتلك العديد من الأصدقاء، لكن ليسوا مقرّبين.

- غير متوقّع، يمكن أن يكون لطيفا ورمانسيا اليوم، وغدا على العكس تمامًا دون سبب واضح.

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