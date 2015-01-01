"خدماتى" تستهدف تقديم خدماتها لـ20 مليون مواطن بنهاية 2018

تستهدف الشركة المصرية للخدمات المجتمعية "خدماتى" الوصول إلى تقديم خدماتها فى عمليات الدفع الإلكترونى إلى 20 مليون مواطن مصرى بنهاية عام 2018 الجارى.



قال إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة شركة "خدماتى"، إن ذلك يأتى فى إطار الخطط التوسعية للشركة التى بدأتها مطلع العام الجارى، علاوة على تعزيز الدور المجتمعى فى وصول الخدمات الإلكترونية إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد بأقل تكلفة ممكنة.



وأوضح سعيد، بأن "خدماتى" قدمت خدماتها الإلكترونية خلال عام 2017 الماضى إلى قرابة 10 ملايين مواطن بحجم عمليات تجاوز 10 ملايين عملية، وهى تقريبا ضعف ما حققته الشركة خلال العامين السابقين 2015 و2016، مشيرًا بأن ما تستهدف "خدماتى" تحقيقه خلال عام 2018 الجارى يتجاوز 20 مليون عملية إلكترونية بواقع أكثر 1.5 مليون عملية شهريًا، بما يقترب من ضعف ما تم تحقيقه العام الماضى.



وخططت "خدماتى" منذ مطلع العام الجارى إلى الوصول بعدد مراكزها المنتشرة على مستوى الجمهورية إلى 15 ألف مركز، إضافة إلى افتتاح فروع رئيسية فى مدن الصعيد والقناة.



وتعد "خدماتى" أول شركة مصرية تقوم بتطوير مراكز الاتصالات وتقديم الخدمات المجتمعية للمواطن المصرى، حيث توفر لعملائها خدمات استخراج شهادات الميلات والوفاة وبطاقات الرقم القومى وجواز السفر وغيرها من الخدمات التى تقوم بتوصيلها للعميل فى المنزل أو يقوم بتسلمها من أقرب وكيل للشركة، إضافة إلى خدمات شحن أرصدة الهواتف المحمولة ودفع فواتير الكهرباء والخدمات العامة الأخرى.