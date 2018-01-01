"المستثمرين" يبحث مع "المالية" حل المشكلات الاقتصادية الأربعاء

يعقد الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين اجتماعًا برئاسة محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وعدد من رؤساء الجمعيات، الأربعاء المقبل.



يناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات والقضايا المهمة مثل المقابلات الجاري إعدادها مع رئيس الوزراء وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، وأولها لقاء وزير التجارة والصناعة الأسبوع المقبل، كما يناقش سبل التعاون في بحث المشكلات الاقتصادية ومقترحات الحلول بين الاتحاد ووزارة المالية، وكذلك وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في ضوء الدراسات والخطابات المتبادلة بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة آخر مستجدات مؤتمر تكنولوجيا المياه والمشاركة البحثية والعالمية.