أشرف صبحي: دراسة إنشاء نادي للفروسية والهجن بمطروح

أشاد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، باهتمام القيادة السياسية بقطاع الشباب خلال الفترة المقبلة، من خلال إقامة مركز رياضى شامل لجميع المحافظات وإقامة استاد دولى عالمى بمدينة العلمين الجديدة، وجاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة مطروح، والتى رافقه خلالها اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، والتى يتفقد خلالها العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بمطروح.



وأكد وزير الشباب والرياضة أن محافظة مطروح تعد بوابة مصر الغربية وحصنها المنيع، مشيرًا إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنشآت الشبابية والرياضة لخدمة الشريحة الأكبر داخل مطروح، وأضاف أنه فى الفترة المقبلة سيتم تنظيم ماراثون للجرى على غرار ما حدث فى محافظتى القاهرة والشرقية، موضحًا أنه سيتم دراسة إقامة بطولة فى الرماية بمطروح وتأهيل البنية الرئيسية الرياضية وتطويرها بكل محافظة فى إطار خطة الدولة 2030.



من جانبه، أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى كلمته، أن هناك اهتمامًا كبيرًا لتنمية وتوفير الخدمات للمواطنين فى كافة أنحاء المحافظة، إيمانًا بأن التنمية الحقيقة هى تنمية البشر وصنع رجال المستقبل إدراكًا لأهمية المحافظة الحدودية مع الاهتمام بتنمية الوعى واستغلال قدرات الشباب بما ينفع وطنهم، وذلك من خلال تخطيط مدروس.



وأضاف أنه تم فتح آفاق التنمية والاستثمار حتى تخطت 140 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات بما يوفر مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدًا على الدور الفاعل للشباب خاصة بعد فترة زمنية غير مستقرة عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو المجيدتين بمواقف وطنية وبطولية مشرفة بالتعاون مع أجهزة الدولة والقوات المسلحة والشرطة، فى أكثر من مبادرة وطنية كتسليم أرض المحطة النووية بالضبعة، ومبادرة تسليم الأسلحة الغير مرخصة، بالإضافة إلى حمايتهم للحدود كحراس البوابة الغربية لمصر وعدم انقيادهم وراء الدعوات الهدامة بل وعيهم وإدراكهم لخطورة المرحلة.



كما عرض محافظ مطروح مطالب وأولويات تدعيم منظومة الرياضة بمطروح وأهمها توفير استاد رياضى لنوادى مطروح، لإقامة المبارايات الكبرى عليه، وإنشاء نزل شباب بواحة سيوة واستكمال نزل الشباب بنادى مطروح الرياضى، ودعم مركزى شباب سيوة والسلام بسيوة بالأثاث بعد دعم المحافظة لإنشائهما بمبلغ 3 مليون جنيه، مع افتتاح المزيد من الآندية الرياضية ومراكز الشباب فى أقصى النجوع الصحراوية، وزيادة الدعم للفرق الرياضية بمطروح خاصة مع اتساع المساحة الجغرافية للمحافظة مراعاة لأهمية الرياضة فى دعم الروح المعنوية وتحفيز وتشجيع الشباب وإدراك دورهم فى تنمية الوطن والحفاظ عليه بعيدًا عن أى أفكار متطرفة.



وعلى الفور وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مطالب المحافظة مع التوجية بدراستها وسرعة تنفيذها والجهات المختصة.



كما عرض خالد عبد الحميد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، أهم الجهود المبذولة في مجال الشباب والرياضة بمطروح من خلال الاهتمام بقطاع الشباب بإقامة العديد من الندوات والمؤتمرات والدورات التأهيلية والتدريب على إعداد الشباب فى برامج السياسة وإعداد القادة والتي استفاد منها أكثر من 2000 شاب، وكذلك إقامة العديد من الملاعب الرياضية منها 8 ملاعب رياضية قانونية تنجيل صناعى و32 ملعب خماسى للشباب فى كافة أنحاء المحافظة.



كما ألقى عدد من عمد ومشايخ وممثلي المرأة بمطروح كلمة تقدموا بالشكر خلالها لوزير الشباب والرياضة على اختيار محافظ مطروح لتكون من أولى المحافظات التي يزورها بعد تولية حقيبة وزارة الشباب والرياضة.



حضر اللقاء اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، والسيد الإمام السكرتير العام، وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمطروح، وكافة القيادات التنفيذية والشعبية ورؤساء الأندية الرياضية وعدد كبير من شباب مطروح.