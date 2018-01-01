وزيرة البيئة تشارك فى منتدى التنمية المستدامة بنيويورك

غادرت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اليوم الأحد، القاهرة متجهة إلى نيويورك؛ للمشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة، والذي سينعقد حتى يوم 18 يوليو الجارى بمقر الأمم المتحدة.



وقالت فؤاد -فى تصريح قبيل مغادرتها: "إنه سيتم عقد 3 جلسات عمل تدور حول صون التنوع البيولوجى على هامش المنتدى، وذلك من خلال المؤتمر الذى سيناقش الهدف الـ15 من أهداف التنمية المستدامة والخاص بصون التنوع البيولوجي والحفاظ على الحياة البحرية".



وأضافت: "أنه سيتم خلال الجلسات مناقشة عدد من الموضوعات كالاستثمار في التنوع البيولوجي، مدى مساهمة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في التحول نحو مجتمعات مستدامة ومرنة، بالإضافة إلى مناقشة النظم البيئية الصحية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على بحث مجموعة من الابتكارات والحلول لحماية الحياة على الأرض".



وستقوم وزيرة البيئة -على هامش المنتدى- بعقد عدد من اللقاءات مع عدد من المسئولين، حيث ستلتقى بنائبة الأمين العام للأمم المتحدة، بالإضافة إلى عقد اجتماع ثنائي مع المدير العام للمفوضية الأوروبية ولقاء وزير بيئة جنوب إفريقيا.

