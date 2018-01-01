القس رفعت فكري: مجلس كنائس مصر غير مفعل بشكل حقيقي

قال القس رفعت فكري، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، إن مجلس الكنائس مصر هو خطوة جيدة تجمع الطوائف المسيحية المصرية، ولكنه غير مفعل بشكل حقيقي، ودليل على ذلك أن غالبية احتفالاته تكون قاصرة فقط على النخبة من الكنائس المختلفة.



وأضاف "فكري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور": نحن نسعى للوحدة ولكن هناك اختلافات بين الطوائف وليس خلافات مثل الاعتراف بالشفاعة وبعض القضايا المتعلقة بكل طائفة، لكنها يجب ألا تكون عائق في الوحدة بيننا، وعلينا أن نتقبل الآخر كما هو مهما اختلفنا معه.

