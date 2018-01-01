6 % انخفاضًا فى سعر الطائرة "إف-35"

قالت مصادر إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مبدئى لشراء مقاتلات من طراز إف-35 من شركة لوكهيد مارتن بنحو 13 مليار دولار، مما يمهد الطريق لصفقة أكبر تنفذ على عدة سنوات، بهدف خفض سعر الطائرة إلى 80 مليون دولار بحلول 2020.



وقالت المصادر المطلعة على سير المحادثات إن الصفقة تشمل شراء 141 طائرة ليهبط سعر الطائرة الواحدة من طراز "إف-35 إيه" الأكثر شيوعًا من تلك المقاتلة الشبح إلى نحو 89 مليون دولار بانخفاض 6% من 94.3 مليون دولار فى الصفقة السابقة التى أبرمت فى 2017.



ويعد خفض ثمن أغلى برنامج للعتاد الدفاعى في العالم أمرًا حاسمًا، لضمان الحصول على طلبيات أخرى سواء من الولايات المتحدة أو من الخارج.



وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب ومسئولون آخرون برنامج إنتاج الطائرة "إف-35" بسبب تأخيرات وتجاوز التكاليف المقدرة، غير أن سعر الطائرة الواحدة ظل ينخفض باطراد فى السنوات الأخيرة مع زيادة

الإنتاج.



وقالت المصادر -مشترطة إخفاء هويتها نظرًا لسرية المحادثات- إن الصفقة الحالية ستتأكد مع الأسعار وشروط أخرى فيى عقد سيعلن عنه في الأسابيع المقبلة.



ويزيل الاتفاق مع وزارة الدفاع الأمريكية عقبة رئيسية كانت تقف فى سبيل المفاوضات الجارية على صفقة من المتوقع أن تتألف من ثلاث دفعات على مدار السنوات المالية من 2018 إلى 2020.



وقالت إلين لورد، رئيسة إدارة المشتريات بوزارة الدفاع في بيان إن الوزارة وشركة لوكهيد مارتن" حققتا تقدما ووصلتا إلى المراحل النهائية من التفاوض"، وأضافت أن الجانبين توصلا إلى "اتفاق مبدئى يرمز إلى التزام وزارة الدفاع بتزويد" قوات الولايات المتحدة وحلفائها بالسلاح، وفى الوقت نفسه التخفيف على دافعي الضرائب الأمريكيين.



وفي الصيف الماضي قالت "رويترز" إن زبائن الطائرة ومن بينهم أستراليا والدنمارك وإسرائيل وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وتركيا وكوريا الجنوبية وبريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة، قد طلبوا شراء 135 طائرة أو أكثر في السنة المالية 2018 لتسلمها في 2020 بسعر 88 مليون دولار تقريبا للطائرة الواحدة.



بالإضافة إلى ذلك تجري مفاوضات على الصفقة الأمريكية الأكبر التي قيل أن قيمتها تزيد على 37 مليار دولار وتشمل شراء عدد قياسي يبلغ 440 طائرة من المقاتلة إف-35، وهناك ثلاث نسخ من هذه الطائرة الأولى إف-35 إيه للإقلاع والهبوط التقليدى والثانية إف-35 بى للإقلاع والهبوط عموديًا والثالثة إف-35 سي للاستخدام على حاملات الطائرات.



ويهدف برنامج إنتاج الطائرة لزيادة أسطولها لأكثر من 3000 طائرة، وخفض سعر الواحدة من الطراز الأول إلى 80 مليون دولار في 2020 من خلال الوفر الذى يتحقق من طلب أعداد أكبر.



وواجهت إنتاج الطائرة مشاكل فى 2017، لكن لوكهيد تمكنت من تحقيق المستهدف في 2017 وسلمت 66 طائرة للولايات المتحدة وحلفائها، وتهدف الشركة لتسليم 91 طائرة فى 2018 وزيادة الإنتاج لأكثر من 160 طائرة فى 2023.



ورغم التحديات أتمت الطائرة رحلاتها التجريبية فى أبريل، وفى مايو قالت إسرائيل إنها أصبحت أول دولة تستخدم الطائرة في العمليات الحربية.