القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
اقتصاد
الأحد 15/يوليه/2018 - 01:32 م

6 % انخفاضًا فى سعر الطائرة "إف-35"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2249971

قالت مصادر إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مبدئى لشراء مقاتلات من طراز إف-35 من شركة لوكهيد مارتن بنحو 13 مليار دولار، مما يمهد الطريق لصفقة أكبر تنفذ على عدة سنوات، بهدف خفض سعر الطائرة إلى 80 مليون دولار بحلول 2020.

وقالت المصادر المطلعة على سير المحادثات إن الصفقة تشمل شراء 141 طائرة ليهبط سعر الطائرة الواحدة من طراز "إف-35 إيه" الأكثر شيوعًا من تلك المقاتلة الشبح إلى نحو 89 مليون دولار بانخفاض 6% من 94.3 مليون دولار فى الصفقة السابقة التى أبرمت فى 2017.

ويعد خفض ثمن أغلى برنامج للعتاد الدفاعى في العالم أمرًا حاسمًا، لضمان الحصول على طلبيات أخرى سواء من الولايات المتحدة أو من الخارج.

وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب ومسئولون آخرون برنامج إنتاج الطائرة "إف-35" بسبب تأخيرات وتجاوز التكاليف المقدرة، غير أن سعر الطائرة الواحدة ظل ينخفض باطراد فى السنوات الأخيرة مع زيادة
الإنتاج.

وقالت المصادر -مشترطة إخفاء هويتها نظرًا لسرية المحادثات- إن الصفقة الحالية ستتأكد مع الأسعار وشروط أخرى فيى عقد سيعلن عنه في الأسابيع المقبلة.

ويزيل الاتفاق مع وزارة الدفاع الأمريكية عقبة رئيسية كانت تقف فى سبيل المفاوضات الجارية على صفقة من المتوقع أن تتألف من ثلاث دفعات على مدار السنوات المالية من 2018 إلى 2020.

وقالت إلين لورد، رئيسة إدارة المشتريات بوزارة الدفاع في بيان إن الوزارة وشركة لوكهيد مارتن" حققتا تقدما ووصلتا إلى المراحل النهائية من التفاوض"، وأضافت أن الجانبين توصلا إلى "اتفاق مبدئى يرمز إلى التزام وزارة الدفاع بتزويد" قوات الولايات المتحدة وحلفائها بالسلاح، وفى الوقت نفسه التخفيف على دافعي الضرائب الأمريكيين.

وفي الصيف الماضي قالت "رويترز" إن زبائن الطائرة ومن بينهم أستراليا والدنمارك وإسرائيل وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج وتركيا وكوريا الجنوبية وبريطانيا إلى جانب الولايات المتحدة، قد طلبوا شراء 135 طائرة أو أكثر في السنة المالية 2018 لتسلمها في 2020 بسعر 88 مليون دولار تقريبا للطائرة الواحدة.

بالإضافة إلى ذلك تجري مفاوضات على الصفقة الأمريكية الأكبر التي قيل أن قيمتها تزيد على 37 مليار دولار وتشمل شراء عدد قياسي يبلغ 440 طائرة من المقاتلة إف-35، وهناك ثلاث نسخ من هذه الطائرة الأولى إف-35 إيه للإقلاع والهبوط التقليدى والثانية إف-35 بى للإقلاع والهبوط عموديًا والثالثة إف-35 سي للاستخدام على حاملات الطائرات.

ويهدف برنامج إنتاج الطائرة لزيادة أسطولها لأكثر من 3000 طائرة، وخفض سعر الواحدة من الطراز الأول إلى 80 مليون دولار في 2020 من خلال الوفر الذى يتحقق من طلب أعداد أكبر.

وواجهت إنتاج الطائرة مشاكل فى 2017، لكن لوكهيد تمكنت من تحقيق المستهدف في 2017 وسلمت 66 طائرة للولايات المتحدة وحلفائها، وتهدف الشركة لتسليم 91 طائرة فى 2018 وزيادة الإنتاج لأكثر من 160 طائرة فى 2023.

ورغم التحديات أتمت الطائرة رحلاتها التجريبية فى أبريل، وفى مايو قالت إسرائيل إنها أصبحت أول دولة تستخدم الطائرة في العمليات الحربية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"روحانى" يُحذر إعلامه من نشر معلومات حول أسعار العملة

منذ أكثر من شهرين

«فودافون»: 10 مليارات جنيه حجم استثماراتنا خلال 3 أعوام في مصر

منذ 3 شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ 3 شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ 3 شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ 3 شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

الآن

"عبدالعال": ملاحظات مجلس الدولة على قانون "الصحافة" لم تمس المهنة

حماس: إسرائيل تسعى لفرض قواعدها في الاشتباك.. ونقف لها بالمرصاد

البرلمان يوافق على المادة 29 من قانون "الصحافة والإعلام" بعد حذف "الحبس الاحتياطي"

بلاغ من النقابة ضد 34 محاميًا بسبب تزوير فى أوراق القيد

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

"الشرقية للدخان" تُخفض سعر سجائر "كليوباترا"

موعد والقنوات الناقلة لمبارة فرنسا وكرواتيا في نهائي المونديال

موعد مباراة كرواتيا وفرنسا فى نهائى كأس العالم والقنوات الناقلة

ads
ألبومات الصور

ضبط لحوم وفراخ مجمدة فى حملة تموينية بالدقهلية

تطوير كوبري الجلاء

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

بالصور .. استمرار اختبارات اكتشاف الموهوبين فى بنى سويف

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

"الشرقية للدخان" تُخفض سعر سجائر "كليوباترا"

موعد والقنوات الناقلة لمبارة فرنسا وكرواتيا في نهائي المونديال

موعد مباراة كرواتيا وفرنسا فى نهائى كأس العالم والقنوات الناقلة

كشكول

لجنة الطفولة فى زيارتها الثانية للطفولة المبكرة بالمنوفية

التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يطلق موقعاً إلكترونياً لحماية مصنفات الحاسب الآلي

ازدحام شديد بالقاهرة فى أول أيام تظلمات الثانوية العامة.. والجيولوجيا والفيزياء يتصدروا

المعاهد المعتمدة من" التعليم العالي"

كورال "سلام للأطفال" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

الأمصار

حصريا.. نص الرسائل الجنسية التي أطاحت بوزير التجارة البريطاني

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية

سعودي ينتزع المركز الأول لبطولة آسيا للجوجيتسو

تظاهرات في برشلونة لإطلاق سراح الزعماء الانفصاليين "صور"

بالتفاصيل.. اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل في غزة وإسرائيل

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

"يونسكو" تختار تطبيق "عُمان أكاديمي" بديلًا عن الدروس الخصوصية

ملابس عصرية تساعد النساء المحجبات على الوضوء

دراسة: مستخدمو "توتير" عقلانيون في الصباح وعاطفيون في المساء

الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎