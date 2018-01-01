القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
محافظات
الأحد 15/يوليه/2018 - 01:32 م

قافلة طبية لأهالي "درب الأربعين" بواحة باريس بالوادي الجديد

قافلة طبية لأهالي
الوادي الجديد - محمد بدر الدين
dostor.org/2249970

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، قافلة طبية لخدمة سكان منطقة درب الأربعين التابعة لمركز باريس.

أكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، تقديم الخدمة الطبية لسكان منطقة درب الأربعين المرحلة الأولي، المناطق المحيطة بها من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان.

وأضافت مشرف أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الشرفاء والذين يحرصون على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة، إيمانًا منهم برسالة الطب التي تحمل معاني الرحمة للبشرية، مشيرة إلى أن تنظيم القافلة مستمر حتى غٍد الاثنين، ثم يومي 17 و18 يوليو الجاري في قرية بغداد التابعة لمركز باريس، على أن تنتقل إلى مناطق الفرافرة نهاية الشهر الجاري.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

32 شاشة لبث مباريات كأس العالم مجانًا في الوادي الجديد

منذ 5 شهر

محافظ الوادي الجديد: نتجه لـ«تصنيع» التمور بدلًا من تصديرها

منذ 5 شهر

طرح 1900 فدان للاستثمار الزراعي في الوادي الجديد

الآن

"عبدالعال": ملاحظات مجلس الدولة على قانون "الصحافة" لم تمس المهنة

حماس: إسرائيل تسعى لفرض قواعدها في الاشتباك.. ونقف لها بالمرصاد

البرلمان يوافق على المادة 29 من قانون "الصحافة والإعلام" بعد حذف "الحبس الاحتياطي"

بلاغ من النقابة ضد 34 محاميًا بسبب تزوير فى أوراق القيد

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

"الشرقية للدخان" تُخفض سعر سجائر "كليوباترا"

موعد والقنوات الناقلة لمبارة فرنسا وكرواتيا في نهائي المونديال

موعد مباراة كرواتيا وفرنسا فى نهائى كأس العالم والقنوات الناقلة

ads
ألبومات الصور

ضبط لحوم وفراخ مجمدة فى حملة تموينية بالدقهلية

تطوير كوبري الجلاء

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

بالصور .. استمرار اختبارات اكتشاف الموهوبين فى بنى سويف

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

"الشرقية للدخان" تُخفض سعر سجائر "كليوباترا"

موعد والقنوات الناقلة لمبارة فرنسا وكرواتيا في نهائي المونديال

موعد مباراة كرواتيا وفرنسا فى نهائى كأس العالم والقنوات الناقلة

كشكول

لجنة الطفولة فى زيارتها الثانية للطفولة المبكرة بالمنوفية

التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يطلق موقعاً إلكترونياً لحماية مصنفات الحاسب الآلي

ازدحام شديد بالقاهرة فى أول أيام تظلمات الثانوية العامة.. والجيولوجيا والفيزياء يتصدروا

المعاهد المعتمدة من" التعليم العالي"

كورال "سلام للأطفال" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

الأمصار

حصريا.. نص الرسائل الجنسية التي أطاحت بوزير التجارة البريطاني

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الثانوية الأزهرية

سعودي ينتزع المركز الأول لبطولة آسيا للجوجيتسو

تظاهرات في برشلونة لإطلاق سراح الزعماء الانفصاليين "صور"

بالتفاصيل.. اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل في غزة وإسرائيل

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

"يونسكو" تختار تطبيق "عُمان أكاديمي" بديلًا عن الدروس الخصوصية

ملابس عصرية تساعد النساء المحجبات على الوضوء

دراسة: مستخدمو "توتير" عقلانيون في الصباح وعاطفيون في المساء

الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎