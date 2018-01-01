قافلة طبية لأهالي "درب الأربعين" بواحة باريس بالوادي الجديد

نظمت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، قافلة طبية لخدمة سكان منطقة درب الأربعين التابعة لمركز باريس.



أكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، تقديم الخدمة الطبية لسكان منطقة درب الأربعين المرحلة الأولي، المناطق المحيطة بها من خلال توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان.



وأضافت مشرف أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الشرفاء والذين يحرصون على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة، إيمانًا منهم برسالة الطب التي تحمل معاني الرحمة للبشرية، مشيرة إلى أن تنظيم القافلة مستمر حتى غٍد الاثنين، ثم يومي 17 و18 يوليو الجاري في قرية بغداد التابعة لمركز باريس، على أن تنتقل إلى مناطق الفرافرة نهاية الشهر الجاري.