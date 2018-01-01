مصرع عامل وإصابة آخر فى حادث سير بالدقهلية

لقى عامل مصرعه وأصيب آخر فى مدينة شربين التابعة لمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، عقب انقلاب التروسيكل خاصته أعلى كوبرى.



وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمصرع عامل وإصابة آخر فى حادث تصادم.



وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة شربين وبالفحص تبين إصابة "هانى. غ"، 41 سنة، عامل، ووفاة مرافقه "منتصر. ع"، 45 سنة، عامل، ومقيمين بقرية الدبوسى دائرة مركز شربين نتيجة انفجار الإطار الأمامى للتروسيكل قيادته فاصطدم بالبلدور الخاص بالكوبرى.



وبسؤال قائد التروسيكل وشقيق المتوفى قررا اصطدام التروسيكل بالبلدور ولم يتهما أحدا بذلك.



ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلى بالصدر والبطن ولا توجد شبهة جنائية.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.