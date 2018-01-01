أول تعليق من إليسا وشادي على سرقة لحن "إلى كل اللي بيحبوني"

علق الشاعر شادي نور، مؤلف أغنية "إلى كل اللي بيحبوني" على اتهام الفنانة إليسا، والملحن محمد يحيى، بسرقة لحن الأغنية، قائلًا: "إلى كل اللي بيحاربوني.. أنتوا بتقووني بتقووني"، ووافقته إليسا الرأي.



وقال "نور" في تصريح لـ"الدستور": "إنه لا يريد لشيء تعكير صفو نجاحه، وإنه من الممكن تشابه الجمل اللحنية، ولا يعني هذا سرقتها"، معبرًا: "محاولات التشويه على النجاح شيء متعود عليه مع بداية نزول أى عمل جديد وناجح ليا، فبقيت بعتبر الحاجات دي فال حلو للنجاحات الكبيرة".



وتابع: "إلى كل اللى بيحبونى، رسالة حب ودعوة عن الامتنان بين كل الناس اللى بيحبوا بعض، ومن أكتر الأغانى اللى عملتها قريبة لقلبى، لهجة كلامية غير اللى الجمهور متعود يسمعها منى، ومحطة من أهم المحطات في مشوارى، سعيد بيها ومتفائل بردود الأفعال من قبل نزول الأغنية بشكل رسمى".



"إلى كل اللي بيحبوني" كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو.