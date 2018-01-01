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الأحد 15/يوليه/2018 - 01:31 م

الأنبا بيشوي: القس يستخدم الرشومات داخل القداس الإلهي

الأنبا بيشوي
الأنبا بيشوي
جرجس صفوت
dostor.org/2249966

قال الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ والبراي، ورئيس دير القديسة دميانة للراهبات القبطيات الأرثوذكس، إن أبرز استخدامات الرشومات الثلاث يأتي في القداس الإلهي وتحديدًا قبيل مرحلة حلول الروح القدس.

وأضاف رئيس قسم علم اللاهوت بمعهد الدراسات القبطية في الحلقة الأحدث من برنامج "تراث كنيستنا روح وحياة"، أن القس يتلو صلوة تنص على "في الليلة التي قدم فيها ذاته اخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحييتين.. إلخ"، ثم يقوم برسم الثلاث رشومات على القربان والكرم.

ويشار إلى أن برنامج "تراث كنيستنا روح وحياة"، هو جزء من حملات المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة.

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