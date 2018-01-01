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الأحد 15/يوليه/2018 - 01:29 م

58 طالبًا يشاركون باختبارات ألعاب القوى فى المنيا

ألعاب القوى
ألعاب القوى
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2249964

بدأت مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، تنفيذ المرحلة الثانية للمشروع القومي لاختبارات الموهوبين في تخصص ألعاب القوى بالملعب الفرعي بنادي المنيا الرياضي؛ حيث تم إجراء الاختبار لـ58 طالبا وطالبة من خلال اللجنة المشرفة من قبل الاتحاد المصري لألعاب القوى.

جاء ذلك بحضور ممثلي هيئة الرقابة الإدارية ومندى عكاشة القائم بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة ومندوبي القومسيون الطبي والإسعاف ومديرية التربية والتعليم.

وقال مندى عكاشة، القائم بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة، إن إجراء الاختبارات للموهوبين في ألعاب القومي يستمر حتى 29 يوليو الجاري، بإجمالي 1350 مشاركا ممن وقع عليهم الاختيار خلال المرحلة الأولى، مشيرًا إلى أن قائمة الألعاب المدرجة بالمشروع تضم (كرة اليد - كرة السلة - ألعاب القوي - المصارعة - الملاكمة - رفع الأثقال - التايكوندو- الجودو - تنس الطاولة)، لضمان التنوع بين مواهب الشباب المختلفة.

58 طالبًا يشاركون باختبارات ألعاب القوى فى المنيا
58 طالبًا يشاركون باختبارات ألعاب القوى فى المنيا
58 طالبًا يشاركون باختبارات ألعاب القوى فى المنيا
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