نهائي المونديال يمنح "ماكرون" فرصة الاجتماع مع "بوتين" قبل هلسنكي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن فوز فريق كرة القدم الفرنسي في الدور قبل النهائي لكأس العالم الأسبوع الماضي أتاح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرصة غير متوقعة للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجها لوجه، اليوم الأحد، وذلك قبيل القمة التاريخية التي ستعقد غدًا الإثنين بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي في فنلندا.



وقالت الصحيفة الأمريكية إنه عندما فاز الفريق الفرنسي، اتصل بوتين بنظيره الفرنسي لتهنئته ودعوته إلى المباراة النهائية اليوم، وذلك قبل يوم واحد من اجتماع رفيع المستوى في فنلندا بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



ويبدو أن "ماكرون" سيستغل الفرصة باستخدام هذه الرحلة ليس فقط لدعم فريق بلاده، ولكن أيضا للضغط على موقف الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الروسي بشأن العديد من الموضوعات المهمة لروسيا أيضا.



ويأتي ذلك بعد أن التقى الحلفاء الأوروبيون وغيرهم من أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأسبوع الماضي في بروكسل مع ترامب، الذي تصدرت استفزازاته خلال الاجتماع - بدلا من السياسات الجوهرية - عناوين وسائل الإعلام.



وقال القصر الرئاسي الفرنسي أمس السبت، إن "ماكرون" سوف يناقش القضية الأوكرانية والإيرانية والسورية مع بوتين وجميع الموضوعات التي ناقشها الطرفان من قبل، والتي يختلف فيها موقف فرنسا والاتحاد الأوروبي بشكل كبير عن موقف الولايات المتحدة.



وسيجتمع "ماكرون" رسميًا مع بوتين في الكرملين لمدة ساعة في وقت متأخر من الظهيرة قبل وقت بدء المباراة النهائية مع كرواتيا.



يذكر أنه مضى أقل من شهرين منذ التقى ماكرون آخر مرة مع بوتين.



وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بسياسة إيران وسوريا، فمن المرجح أن يجد بوتين وماكرون أرضية مشتركة كبيرة، حيث تعد فرنسا والاتحاد الأوروبي أقرب إلى موقف روسيا فيما يتعلق بإيران أكثر من موقف الولايات المتحدة، وتحدث الفرنسيون والألمان بقوة عن معارضتهم لقرار الرئيس ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وإجبار الدول الأخرى على القيام بذلك.



وأوضحت "نيويورك تايمز" أن الاتحاد الأوروبي حاول إيجاد طريقة للالتفاف حول تجديد الولايات المتحدة للعقوبات على إيران، كما أيدت روسيا - التي تربطها علاقات اقتصادية وعسكرية وثيقة مع إيران - الاتفاق النووي.



وحول أوكرانيا، يعتبر الاتحاد الأوروبي مؤيدًا قويا لإجبار الجيش الروسي على مغادرة شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، حيث أيد باستمرار فرض عقوبات للضغط على الروس للقيام بذلك.



وعلى النقيض، قال ترامب مرارا - وليس إدارته - أنه يفكر في الاعتراف بمنطقة القرم باعتبارها جزءا من روسيا، ورفض التأكيد على موقف الولايات المتحدة أثناء إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بمعارضة تدخل روسيا.



وحول الشأن السوري، أشار "ماكرون" إلى أن البلدين يتقاسمان العديد من الأفكار، ففي لقائه مع بوتين في مايو الماضي، اتفق الزعيمان على أن فرنسا ستلعب دورا تنسيقيا في عمل مجموعة أستانا - التي تضم روسيا وإيران وتركيا - وما يسمى بالمجموعة الصغيرة، والتي تضم ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا والأردن، وتركز المجموعات على جوانب مختلفة لإعادة تشكيل النسيج السياسي للبلاد وإنهاء حربها الأهلية الدموية الطويلة.



ويبدو أن هناك إقبال ضعيف هذه الأيام من جانب الفرنسيين أو الأمريكيين على إجبار الرئيس السوري بشار الأسد على الرحيل، على الرغم من زعمهم استخدامه لأسلحة كيماوية ضد المدنيين، لكن بالرغم من النظرة المشتركة إلى حد ما حول حاجة سوريا إلى حل سياسي، فإن الأوروبيين - وخاصة الفرنسيين - كانوا مستائين للغاية من أن روسيا لم تجبر سوريا على السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المدنيين في المناطق المعادية للحكومة السورية.