الأنبا بيشوي يكشف عن استخدامات الرشومات الثلاث في الكنيسة

قال الأنبا بيشوي، مطران دمياط وكفر الشيخ والبراي، ورئيس دير القديسة دميانة للراهبات القبطيات الأرثوذكس، إن الرشومات المقدسة الثلاث في الكنيسة، تستخدم عدة مرات وعلى رأسها في الملابس الكهنوتية في بداية القداس الإلهي.



وأضاف رئيس قسم علم اللاهوت بمعهد الدراسات القبطية، في الحلقة الأحدث من برنامج "تراث كنيستنا روح وحياة"، أن الكنيسة تستخدم تلك الرشومات ايضا في تدشين المذبح والأواني والأيقونات وهيكل الكنيسة، وكذلك تقدمة الحمل.



يشار إلى أن برنامج "تراث كنيستنا روح وحياة"، هو جزء من حملات المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، متحدث الكنيسة الرسمي عبر "فيس بوك".



