"ازدراء ترامب".. العائلة المالكة ترفض استقبال الرئيس الأمريكى

لم تكن زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة مصدر إزعاج فقط لقطاع كبير من الجمهور البريطاني بل أيضًا لأفرادً من العائلة المالكة الذين تجاهلوا زيارته وازدردوا وجوده!



أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن الأمير تشارلز والأمير وليام "تجاهلا" الرئيس الأمريكي خلال زيارته لبريطانيا، تاركين الملكة لمقابلة دونالد ترامب وحدها في قلعة وندسور.



ويبدو أن الأب الملكي وابنه كانا يشاركان رغبتهما في عدم المشاركة في الترتيبات خلال المناقشات غير الرسمية بشأن جولة الرئيس التي تستغرق أربعة أيام، ولم تكن زيارة ترامب زيارة رسمية، لذلك قامت الملكة فقط بتحية الرئيس وزوجته ميلانيا.



ولكن حتى في رحلات العمل، يتوقع كبار الشخصيات رؤية المزيد من أفراد العائلة المالكة أكثر من مجرد مقابلة الملكة.



ووفقًا لمصدر مقرب من العائلة المالكة، حينما تقرر أي من أفراد العائلة المالكة يجب أن يدرجوا في الاجتماع، شارك كبار الحاشية مخاوفهم بشأن إحجام تشارلز وليامز عن المشاركة.



وقال المصدر: "هذا العمل الذي قام به الأمير تشارلز والأمير وليام وتغيبهما عن استقبال ترامب في زيارته كان بمثابة ازدراء"، مضيفًا أنهم "رفضا ببساطة الحضور، إنه شيء غير عادي للغاية بالنسبة للملكة أن تكون هناك لوحدها، عادة يرافقها شخص ما".



والأمير تشارلز في كثير من الأحيان يرافق الملكة مؤخرًا منذ تقاعد الأمير فيليب (97 عامًا) من واجباته الملكية، مع ذلك، يزعم المصدر، "إذا كان يريد أن يكون هناك مع ترامب لكان فعل ذلك".



وقال مسؤول في وايت هول يشارك في اتخاذ الترتيبات اللازمة لزيارة ترامب إن لقاء الرئيس مع الملكة فقط كان الحد الأدنى من التمثيل الملكي.



وتأخر الرئيس في أول اجتماع له مع الملكة البالغة من العمر 92 عامًا التي كانت تنتظر في قلعة وندسور لمدة تتراوح بين 12 و15 دقيقة في حرارة 80F يوم الجمعة، وعندما وصل الزوجان في نهاية المطاف، انتهك ترمب على الفور البروتوكول الملكي وقدم للملكة مصافحة بدلًا من الركوع.



ومع ذلك، كان أكبر خطأ لترامب عندما تمت دعوته للانضمام إلى الملكة لتفقد حرس الشرف، أدار ترامب ظهره للملكة، وسار قدمًا أمامها وهم يتفقدون القوات وهو ما يشكل خرقًا خطيرًا للبروتوكول.



وقال مسؤول في وايت هول إنه في حين أن الملكة ستقوم بواجبها، إلا أن العائلة الأوسع لم تكن متحمسة كما كانت عند زيارة أوباما.