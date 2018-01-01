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الأحد 15/يوليه/2018 - 01:26 م

تمثال حى لـ"ترامب" يتسول المال من السياح فى هلسنكى

تمثال حى لـترامب
وكالات
dostor.org/2249958

ظهر بالقرب من القصر الرئاسي في هلسنكي، "تمثال حي" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتسول طالبا المال من السائحين الأجانب في العاصمة الفنلندية، ويجلس "ترامب المتسول" بحلته الذهبية ونظاراته السوداء وتسريحة شعره المتميزة، على بعد 30 مترا من القصر الرئاسي، حيث ستعقد غدًا الإثنين، القمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

وعند النظر إلى "التمثال الحي" عن قرب، يتبين، أنه تم تحقيق التشابه بينه وبين ترامب الحقيقي، بواسطة استخدام قناع لوجه ترامب.

ويحظى "التمثال" بشعبية كبيرة خاصة بين السياح الصينيين، وعندما يأخذ شخص ما صورة للتمثال أو يقف بجانبه لالتقاط صورة، يبدأ "ترامب" في الإشارة بإصبعه إلى وعاء لجمع النقود.

وعندما يرمي السائح هناك يورو أو اثنين، يقوم "ترامب" بالتلويح بيده أو يرفع علامة "النصر" لكنه خلال ذلك لا يدخل في أي حديث مع السائحين.

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