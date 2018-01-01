الصحف الإنجليزية تسلط الضوء على مباراة نهائي كأس العالم

تصدرت مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين منتخبي فرنسا وكرواتيا، عناوين الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الأحد، والتي علقت أيضا على هزيمة منتخب إنجلترا من بلجيكا في مباراة تحديد المركز الثالث.



وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" تعليقا على هزيمة منتخب "الأسود الثلاثة" أن المنتخب الإنجليزي، يحتاج مزيدا من المواهب للمنافسة مع أكبر المنتخبات العالمية.



وفيما يتعلق بمباراة النهائي قالت: "أنطوان جريزمان يتعهد بإعادة اللقب لفرنسا من أجل المدير الفني ديديه ديشامب".



من ناحية أخرى قالت إن البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي ألمح لاحتمال رحيله إلى ريال مدريد بعد الفوز على إنجلترا.



وعلقت صحيفة (ديلي ميل) على هزيمة إنجلترا بالعنوان التالي: "مغامرة إنجلترا في كأس العالم تنتهى بحالة ألم بعد الهزيمة من بلجيكا بهدفي مونييه وهازارد في مباراة تحديد المركز الثالث".

ونقلت الصحيفة تصريحات هوجو لوريس قائد فرنسا التي أكد فيها استعداد منتخب "الديوك" لهزيمة كرواتيا وتحقيق اللقب للمرة الثانية بعد 20 عاما.



كما نقلت تصريحات مدرب كرواتيا داليتش التي ذكر فيها أنه طالب لاعبيه بعد التدريب الأخير بإخباره عما إذا لم يكونوا لائقين بنسبة 100% لخوض المباراة.



من جانبها ذكرت صحيفة (ميرور) أن ديديه ديشامب مدرب فرنسا طالب لاعبيه بأن يحذو حذوه ويفوزوا على كرواتيا ورفع كأس العالم.



ونقلت الصحيفة تصريحات جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا التي اعترف فيها بأن لاعبيه عانوا بدنيا في مواجهة بلجيكا التي انتهت بالهزيمة بهدفين في مباراة تحديد المركز الثالث.



أما صحيفة (ذا صن) فخرجت بعنوان يقول: "لقد صنعنا التاريخ".. وذلك في تقرير يعكس سعادة لاعبي بلجيكا بالفوز على إنجلترا واحتلال المركز الثالث في المونديال.



وعلقت الصحيفة على مواجهة النهائي بين فرنسا وكرواتيا بالعنوان التالي: "نهائي كلاسيكي للمونديال بين مودريتش ومبابي".. في إشارة لأبرز نجوم المنتخبين.



