القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
حوادث
الأحد 15/يوليه/2018 - 12:04 م

حجز تاجر ملابس أجبر عماله على توقيع إيصالات أمانة بالموسكى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نجلاء رفاعي
dostor.org/2249795

أمرت نيابة الموسكي، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، حجز تاجر ملابس، على ذمة تحريات المباحث في واقعة احتجاز عمال بمحل وإجبارهم على التوقيع على إيصالات أمانة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الموسكى مفادها احتجاز شخصين داخل محل ملابس كائن شارع الأمير جمال من شارع الجيش، وبالانتقال تم ضبط كل من «أحمد. ج»، 33 عامًا، تاجر ملابس، «أحمد.خ»، وشهرته «أحمد أبوخالو»، 35 عامًا، صاحب محل، وبصحبتهما المجنى عليهما «مصطفى. ع»، 38 عامًا، عامل بالمحل، و«وحيد. ع»، 29 عاما، عامل، وبهما إصابات عبارة عن كدمات متفرقة بأنحاء الجسم، كما ضبط بحوزة المتهم الأول 9 إيصالات أمانة على بياض ممهورة بتوقيع المجنى عليهما.

بسؤال المجنى عليهما اتهما المتهمين الأول والثانى باستدراجهما لمحل الواقعة بدعوى تسوية خلافات سابقة بينهما وبين المتهم الأول، وفور وصولهما فوجئا بقيام المتهمين بالتعدى عليهما بالضرب، محدثين إصاباتهما واحتجازهما كرهًا عنهما داخل المحل، وإجبارهما على التوقيع على إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزة المتهم الأول.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول أنه نظرًا إلى سابقة قيامه بجرد البضائع بالمحل ملكه واكتشافه وجود عجز بمحتويات المحل واعتقاده بأن المجنى عليهما وراء ارتكاب واقعه السرقة بسبب انقطاعهما عن العمل، فاتفق مع المتهم الثانى على استدراجهما للمحل بدعوى إنهاء تلك الخلافات وعقب وصولهما قاما باحتجازهما كرهًا عنهما لإجبارهما على رد المسروقات، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة

منذ أقل من شهر

تفاصيل مخطط موظف بريد لسرقة أموال «دفاتر الأموات»

منذ أقل من شهر

زوجة أب تعتدى على طفل مصاب بشلل نصفى حتى الموت

منذ أقل من شهر

بالأسماء.. حسم المناصب العليا داخل الهيئات ‏القضائية الأربع

منذ أقل من شهر

طالب جامعى يذبح والديه فى كفر الدوار

منذ أقل من شهر

أسرار عصابة الأشقاء الأجانب لتزوير عقود الزواج بمشاركة موظف سجل مدنى

الآن

موعد والقنوات الناقلة لمبارة فرنسا وكرواتيا في نهائي المونديال

"المركزى": 2.7 مليار دولار إجمالى احتياطى الذهب

رئيسا فرنسا وكرواتيا يقابلان "بوتين" على هامش نهائي المونديال

"الشرقية للدخان" تُخفض سعر سجائر "كليوباترا"

الأكثر قراءة

"الشرقية للدخان" تُخفض سعر سجائر "كليوباترا"

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

موعد والقنوات الناقلة لمبارة فرنسا وكرواتيا في نهائي المونديال

موعد مباراة كرواتيا وفرنسا فى نهائى كأس العالم والقنوات الناقلة

ألبومات الصور

ضبط لحوم وفراخ مجمدة فى حملة تموينية بالدقهلية

تطوير كوبري الجلاء

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

بالصور .. استمرار اختبارات اكتشاف الموهوبين فى بنى سويف

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

"الشرقية للدخان" تُخفض سعر سجائر "كليوباترا"

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

موعد والقنوات الناقلة لمبارة فرنسا وكرواتيا في نهائي المونديال

موعد مباراة كرواتيا وفرنسا فى نهائى كأس العالم والقنوات الناقلة

كشكول

"كشكول" ينشر نتيجة الثانوية الأزهرية

أسماء أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية

أزمة مدارس المتفوقين STEM مستمرة.. ونسبة النجاح ٥٦٪؜

عباس: الأوائل لم يقتصروا على منطقة دون غيرها

ننشر قائمة الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من "التعليم العالي"

الأمصار

سعودي ينتزع المركز الأول لبطولة آسيا للجوجيتسو

بالتفاصيل.. اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل في غزة وإسرائيل

الجزائر مهددة من الفيفا بسبب موريتانيا

الجزائر ترفع شعار "لا للعنصرية" وتؤيده بصورة سيلفي

في عيد ميلاده الـ 69.. محمد بن راشد.. رحلة فارس دبي وحكيمها

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

ملابس عصرية تساعد النساء المحجبات على الوضوء

دراسة: مستخدمو "توتير" عقلانيون في الصباح وعاطفيون في المساء

تكنولوجيا جديدة من الذكاء الصناعي لاستنساخ الأصوات البشرية

الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎