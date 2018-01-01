حجز تاجر ملابس أجبر عماله على توقيع إيصالات أمانة بالموسكى

أمرت نيابة الموسكي، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامى العام لنيابات وسط القاهرة، حجز تاجر ملابس، على ذمة تحريات المباحث في واقعة احتجاز عمال بمحل وإجبارهم على التوقيع على إيصالات أمانة.



وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الموسكى مفادها احتجاز شخصين داخل محل ملابس كائن شارع الأمير جمال من شارع الجيش، وبالانتقال تم ضبط كل من «أحمد. ج»، 33 عامًا، تاجر ملابس، «أحمد.خ»، وشهرته «أحمد أبوخالو»، 35 عامًا، صاحب محل، وبصحبتهما المجنى عليهما «مصطفى. ع»، 38 عامًا، عامل بالمحل، و«وحيد. ع»، 29 عاما، عامل، وبهما إصابات عبارة عن كدمات متفرقة بأنحاء الجسم، كما ضبط بحوزة المتهم الأول 9 إيصالات أمانة على بياض ممهورة بتوقيع المجنى عليهما.



بسؤال المجنى عليهما اتهما المتهمين الأول والثانى باستدراجهما لمحل الواقعة بدعوى تسوية خلافات سابقة بينهما وبين المتهم الأول، وفور وصولهما فوجئا بقيام المتهمين بالتعدى عليهما بالضرب، محدثين إصاباتهما واحتجازهما كرهًا عنهما داخل المحل، وإجبارهما على التوقيع على إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزة المتهم الأول.



بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول أنه نظرًا إلى سابقة قيامه بجرد البضائع بالمحل ملكه واكتشافه وجود عجز بمحتويات المحل واعتقاده بأن المجنى عليهما وراء ارتكاب واقعه السرقة بسبب انقطاعهما عن العمل، فاتفق مع المتهم الثانى على استدراجهما للمحل بدعوى إنهاء تلك الخلافات وعقب وصولهما قاما باحتجازهما كرهًا عنهما لإجبارهما على رد المسروقات، فتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.