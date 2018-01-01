الأمم المتحدة: أفغانستان سجلت أسوأ حصيلة لأعداد القتلى المدنيين

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن أفغانستان سجلت أسوأ حصيلة من حيث عدد القتلى المدنيين في النصف الأول من 2018، رغم تطبيق وقف لإطلاق النار لثلاثة أيام في يونيو، مشيرة إلى مقتل 1692 مدنيا، نصفهم في اعتداءات نسبت إلى تنظيم "داعش" بين الأول من يناير و30 يونيو، فإن هذه الفترة هى الأكثر دموية منذ أن بدأت المنظمة الأممية بإحصاء القتلى المدنيين قبل 10 سنوات.



وقالت بعثة المساعدة، التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان، إنه خلال هذه الفترة سقط 5122 شخصا بين قتيل وجريح.



وطالبان التي التزمت بهدنة مع الحكومة من 15 إلى 17 يونيو مسئولة عن 40% من المدنيين الأفغان القتلى.



وحلت المعارك في المرتبة الثانية لسبب الإصابات في صفوف المدنيين، بين قتيل وجريح، في تراجع بـ18% خلال الفترة نفسها.



ويبقى السبب الأول العمليات الانتحارية والهجمات المعقدة التي ينفذها انتحاريون.



وأدى توسيع الغارات الجوية أيضا إلى ارتفاع كبير لعدد الضحايا المدنيين، بواقع 52% مقارنة مع الفترة نفسها عام 2017.