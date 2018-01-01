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الأحد 15/يوليه/2018 - 12:00 م

"ترامب": "تويتر" ساعدني في مكافحة الأخبار الكاذبة

دونالد ترامب
دونالد ترامب
وكالات
dostor.org/2249791

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لمساعدته في "مكافحة الأخبار الكاذبة"-على حد قوله- والتواصل بصورة مباشرة مع ملايين المتابعين، وفي حوار مع الإعلامي البريطاني، بيرس مورجان، قال "ترامب": "أحب سرعة تويتر وأحب قوته لأنه يقوم بتوصيل الفكرة المطلوبة".

وقال ترامب وفقا لمقالة كتبها مورجان في صحيفة ديلي ميل البريطانية "أستطيع التغلب على تلك الأخبار الكاذبة لأنني لدي الكثير من المتابعين".

وأضاف" إذا حصرت عدد المتابعين، فإن العدد قد يكون أكثر من 150 مليون شخص، هذا عدد كبير من المتابعين بين الفيسبوك وإنستجرام وتويتر، ثلاث منصات مختلفة".

ووصف مورجان ترامب بأنه "أمهر نصير لتويتر في العالم"، ورد ترامب بأنه في بعض الأحيان يكتب تغريدات بنفسه وأحيانا أخرى يطلب من مساعديه "نشر هذا البيان كما هو".

كان "ترامب" قد رفض الإجابة عن سؤال مع مراسل شبكة سي إن إن خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الأول الجمعة، وقال ترامب "لا أتلقى أسئلة من سي إن إن. سي إن إن مرادف الأخبار الكاذبة".

كما أنه انتقد سؤالا حول لقائه المقبل مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين من شبكة إن بي سي، واصفا إياها بأنها "ربما تكون أسوأ من سي إن إن".

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