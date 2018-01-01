نهائي كأس العالم يتصدر عناوين الصحف الإسبانية

تصدرت مواجهة منتخب فرنسا مع نظيره الكرواتي في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، عناوين الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الأحد، والتي اهتمت أيضا برغبة برشلونة في التعاقد مع فرانكي دي يونج من أياكس الهولندي.



وكتبت صحيفة (ماركا) على غلافها عن نهائي كأس العالم: "نحن نلعب مع النهائي، كأس العالم سوف يبقى في الليجا، وفرنسا تريد اللقب الثاني وكرواتيا تلعب لصناعة التاريخ".



وعن آخر تطورات صفقات ريال مدريد.. قالت: "هازارد وكورتوا لاعبا تشيلسي يحصلان على اللقطة في ريال مدريد".



وتصدر إيفان راكيتيتش وصامويل أومتيتي ثنائي برشلونة، غلاف صحيفة (موندو ديبورتيفو) التي قالت عن نهائي كأس العالم: "الحكم النهائي، فرنسا القوية تلعب على اللقب ضد ثورة كرواتيا في حضور ثنائي البلوجرانا راكيتيتش وأومتيتي".



وعن خطط برشلونة المقبلة ذكرت الصحيفة.. "برشلونة لا يريد هروب فرانكي دي يونج منه، وسيحاول حجزه حتى 2019".



وصدرت صحيفة (سبورت) وعلى غلافها صورة لنجم أياكس الهولندي فرانكي دي يونج وكتبت: "الهجوم على دي يونج، برشلونة يتطلع لإنهاء صفقة دي يونج في الأيام المقبلة وهو يعلم أن سعره 50 مليون يورو".

