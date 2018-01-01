اليوم.. قطر تتسلم استضافة المونديال من روسيا

يتسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 رسميًا، اليوم الأحد، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ومن المقرر أن يعقد "تميم" و"بوتين"اجتماعًا في قصر الكرملين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كما سيحضر أمير قطر، المباراة النهائية لبطولة كأس العالم روسيا 2018، التي ستجمع بين منتخبي فرنسا وكرواتيا في ملعب لوجنيكي بموسكو.



ويأتي لقاء تميم، وبوتين، في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثاني، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "مصر، السعودية، الإمارات، والبحرين"، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في الخامس من يونيو 2017، بسبب علاقاتها مع إيران ودعمها للإرهاب، وهو ما تتنصل منه قطر حتى الآن.