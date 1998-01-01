الصحف الفرنسية تحفز لاعبى "الديوك" للفوز بلقب كأس العالم

حرصت الصحف الفرنسية الصادرة اليوم الأحد، على تحفيز لاعبي منتخب "الديوك"، من أجل الفوز على كرواتيا في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، وتحقيق اللقب العالمي بعد 20 عاما من الفوز به للمرة الأولى على أرض فرنسا عام 1998.



وصدرت صحيفة (لو باريزيان) بالعنوان التالي: "نحو اقتناص النجمة الثانية"، مع صورة كيليان مبابي وهو يتطلع للسماء.



وتصدر مبابي أيضا غلاف صحيفة (ليكيب) التي نشرت تقريرا بعنوان: "النجم الرائع"، فيما خرجت صحيفة (لا فو دو نورد) بعنوان يقول: "الخطوة الأخيرة".



وكتبت صحيفة (بروفانس): "كلكم فرنسا"، بينما حفزت صحيفة (لو بيري ريبوبليكان) لاعبي "الديوك" بعنوان يقول: "هيا يا شباب".



وتصدرت صورة أوليفيه جيرو صحيفة (ميدي ليبري) التي كتبت: "الحلم"، فيما قالت صحيفة (لا ديبيش): "هيا يا رجال الوطن".

