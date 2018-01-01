ضبط لحوم وفراخ مجمدة فى حملة تموينية بالدقهلية

شن مركز ومدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، بالتعاون مع مديرتى الطب البيطرى والصحة، ومديرية التموين، حملة استهدفت ضبط الأسواق والأغذية المنتهية الصلاحية وضبط الأسعار.



ترأس الحملة وائل وجدى وسوسن يوسف نائبى رئيس المدينة، فتحى أحمد قاسم مدير التمنية الإقتصادية بالمدينة، الدكتور علاء الفيومى مدير الصحة العامة بالطب البيطرى، عاصم رضوان ويوسف عبدالهادى مفتشى الأغذية، عثمان فتحى من مديرية التموين.



وتمكنت الحملة من ضبط 35 كيلو حوواشى، 60 كيلو لحم مفروم، 15 كيلو طماطم، 5 كيلو طحينة، 3 كيلو دهن، 5 كيلو صلصة، 20 كيلو مخبوزات، 40 كيلو فراخ مجمدة، 10 كيلو كبدة، 4 كيلو سمك فيليه، 1 كيلو عجينة كريب، بقريتى نقيطة والبرامون وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

