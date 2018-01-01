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الأحد 15/يوليه/2018 - 11:54 ص

زياد برجي يستعد لإحياء جولة غنائية

زياد برجي
زياد برجي
نرمين مقبل
dostor.org/2249775

حالة من الانتعاشة الفنية يعيشها النجم اللبنانى زياد برجى، خاصة أنه يستعد لإحياء جولة غنائية فى عدد من البلدان العربية، خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى أنه يسعى للانتهاء من تسجيل عدد من الأغنيات السنجل لطرحها فى الموسم الصيفى، وذلك بعد نجاح أغنيته الشهيرة "شو حلو".

يستعد "برجي" لإحياء حفل غنائى ضخم، بمنتجع شمس الأصيل في مدينة النبطية جنوب لبنان، مساء السبت الموافق 28 يوليو الجارى، بمشاركة النجم السورى حسين الديك.

ومن لبنان يطير "برجي" إلى تونس، لإحياء حفل غنائى آخر، ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولى، وذلك مساء الأحد الموافق 5 أغسطس المقبل.

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