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الأحد 15/يوليه/2018 - 11:53 ص

"التضامن": تطوير 518 دار رعاية بتكلفة 23 مليون جنيه

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
dostor.org/2249770

أكد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة بدأت فى تطوير 518 دار رعاية اجتماعية، ما بين "أيتام ومسنين".

وأضاف التقرير، أن التطوير سيشمل أعمال بنية تحتية وأساسية بتطوير المباني التي تحتاج إلى ترميم، لافتًا إلى أنه سيتم إنتاج فيديوهات قبل وبعد عملية التطوير لتوضيح ما تم بالدور.

وأشار التقرير، إلى أنه تم تخصيص 23 مليون جنيه من صندوق إعانات الرعاية الاجتماعية التابع للوزارة، كمرحلة أولى لتطوير دور الرعاية الاجتماعية، موضحًا أن التطوير سيشمل أيضا رفع كفاءة الجهاز الوظيفي فى دور الرعاية وتوفير بيئة مناسبة للأطفال، لتحسين الخدمة المقدمة لهم.

ولفت إلى أن التطوير سيشمل دعم مهارات مقدمي الرعاية والإدارة التنفيذية، من أجل تنفيذ تدخلات تهدف إلي توفير بيئة آمنة لنزلاء دور الرعاية ودمجهم في المجتمع.

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