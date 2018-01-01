البرلمان يعيد مداولة مواد بـ"الصحافة" قبل الموافقة النهائية

بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في إعادة المداولة في بعض مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة قبل الموافقة النهائية عليه، خلال الجلسة المنعقدة الآن.



يذكر أن البرلمان سيصوت نهائيًا على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، والمتضمنة في التقرير التكميلي للـجنـة المـشتـركـة من لجنة الإعلام والثقـافـة والآثــار ومكتبي لـجنتي الـشئـون الدستورية والـتشريعية والـخطـة والـموازنة.