مغادرة الفوج الثانى للبعثة المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية بالجزائر

غادر القاهرة اليوم الأحد، الفوج الثاني للبعثة المصرية المشاركة بدورة الألعاب الإفريقية للشباب والتي تقام بالجزائر يوم الخميس القادم وتستمر 10 أيام.



ويضم الفوج 23 شخصًا هم 3 إداريين و5 أطباء بالإضافة إلى فريق كرة الطائرة آنسات.



وكان الفوج الأول للبعثة قد غادر يوم الخميس الماضي، وتشارك مصر في هذه الدورة ببعثة مكونة من 370 فردا منهم 150 لاعبا و115 لاعبة و69 إداريا ومدربا وطبيبا.



كما يشارك في هذه الدورة حوالي 3 آلاف رياضي ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما يمثلون 54 بلدا إفريقيا.



وكان المغرب قد نظم الدورة الأول، في حين نظمت بتسوان الدورة الثانية وفازت بها مصر.