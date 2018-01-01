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الأحد 15/يوليه/2018 - 11:51 ص

"شومان" يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 63.81%

الدكتور عباس شومان،
الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف،
dostor.org/2249764

أعلن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نسبة النجاح بالثانوية الأزهرية والتى وصلت إلى 63.81%، ونتيجة غزة بفلسطين 69%.

وقال شومان خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي بدأ منذ قليل لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية: "أشكر أصحاب الجهود الكبيرة بقطاع المعاهد الأزهرية وجميع العاملين ولجان المتابعة ووزارة الداخلية والدفاع لمساهمتهم في إنجاح امتحانات الأزهر".

وأشار إلى أن هناك جهودًا كبيرة في ضبط الامتحانات بدأت منذ 4 سنوات واستمر للعام الرابع منع تسريب الامتحانات، وتمرير الامتحانات للعام الثالث يرجع الفضل فيه لشباب الأزهر الذين اخترقوا صفحات الغش، فهذه الجهود بدأت قبل أربع سنوات وكل عام ترتفع النتيجة.

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