"شومان" يعتمد نتيجة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 63.81%

أعلن الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نسبة النجاح بالثانوية الأزهرية والتى وصلت إلى 63.81%، ونتيجة غزة بفلسطين 69%.



وقال شومان خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذي بدأ منذ قليل لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية: "أشكر أصحاب الجهود الكبيرة بقطاع المعاهد الأزهرية وجميع العاملين ولجان المتابعة ووزارة الداخلية والدفاع لمساهمتهم في إنجاح امتحانات الأزهر".



وأشار إلى أن هناك جهودًا كبيرة في ضبط الامتحانات بدأت منذ 4 سنوات واستمر للعام الرابع منع تسريب الامتحانات، وتمرير الامتحانات للعام الثالث يرجع الفضل فيه لشباب الأزهر الذين اخترقوا صفحات الغش، فهذه الجهود بدأت قبل أربع سنوات وكل عام ترتفع النتيجة.

