دنيا سمير غانم تعود للدراما بمسلسل رومانسى

بدأت الفنانة دنيا سمير غانم فى التحضيرات الأولية لمسلسلها الدرامى المقبل، والذى تشارك به فى موسم رمضان 2019 بعد تغيبها العام الماضى عن المشاركة، ورغم الشائعات التى ترددت مؤخرًا عن انفصال دنيا والمنتج هشام جمال مالك شركة روزناما التى أنتجت جميع أعمالها، إلا أن دنيا تعاقدت بالفعل بشكل شبه رسمى مع الشركة على المسلسل الجديد بمشاركة شركة سينرجى للإنتاج، والتى قامت بتوقيع عقد شراكة العام الماضى مع شركة روزناما للمشاركة فى إنتاج جميع أعمالها الفنية وعلى رأسها أعمال دنيا سمير غانم.



ولم تستقر النجمة دنيا سمير غانم مع الجهة المنتجة على اسم العمل حتى الآن، على أن يعلن فريق العمل الاسم النهائى عقب اختيار المخرج وفريق العمل المشارك فى البطولة.



وتقوم إحدى ورش الكتابة حاليًا بوضع الخطوط العريضة للسيناريو للانتهاء من كتابته خلال شهر، حيث يظهر العمل بشكل مختلف وتميل أحداث العمل إلى الطابع الرومانسي.