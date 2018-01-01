الهلال الأحمر السورى: وصول قافلة مساعدات إلى الجنوب الغربى

قال الهلال الأحمر العربي السوري في بيان، إن قافلة مساعدات إنسانية وصلت إلى الأجزاء التي تسيطر عليها الحكومة في جنوب غرب سوريا اليوم الأحد.



وقال إن تسع شاحنات تحمل ثلاثة آلاف عبوة غذائية وصلت إلى بلدتي نصيب وأم المياذن في محافظة درعا قرب معبر حدودي مع الأردن.



وسيطرت الحكومة السورية، بدعم من الجيش الروسي، على أغلب مناطق المحافظة في هجوم بدأ في يونيو.



ورافق القافلة منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة في سوريا علي الزعتري، وممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر.