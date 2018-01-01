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الأحد 15/يوليه/2018 - 11:46 ص

3327 سائحًا من مختلف الجنسيات يزورون مدينة دهب

مدينة دهب
مدينة دهب
زياد القلشى
dostor.org/2249757

استقبلت مدينة دهب اليوم الأحد عددًا كبيرًا من السائحين المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات، للتمتع بالمقومات السياحية الموجودة بالمدينة لما تتمتع به من مقومات ربانية حباها بها الله دون غيرها من المدن المصرية، إذ يستمر وجود الرياح بها 360 يومًا من العام، ما جعلها الأفضل لممارسة العديد من الرياضات البحرية مثل القايت والوين سيرف ورياضة الشراع.

وقال المحاسب على حمادة رئيس مدينة دهب، إن نسبة الإشغالات المسجلة اليوم الأحد بالمدينة بلغ 3327 سائحًا وزائرًا من مختلف الجنسيات، وبلغت نسبة الإشغالات بالفنادق والمخيمات البدوية بدهب 58%.

ولفت إلى وجود 2674 زائرا مصريا من مختلف محافظات مصر، بالإضافة إلى 653 سائحا، منهم "205 سائحين ألمان - و55 سائحا روسيا - و28 سائحا إنجليزيا - و71 أوكرانيًا - و14 إيطاليًا، و55 سعوديًا - و48 إسرائيليا - و11 دنماركيا" و166 سائحًا من جنسيات أخرى ما بين أردنى وجزائرى وتونسى وسورى ومن دول شرق آسيا.

3327 سائحًا من مختلف الجنسيات يزورون مدينة دهب
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