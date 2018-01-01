القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:40 ص

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
حوادث
الأحد 15/يوليه/2018 - 11:45 ص

حجز 7 مزارعين في مشاجرة بسبب قطعة أرض بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2249756

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية حجز 7 مزارعين من عائلتين على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتعدي على بعض بالضرب وإشعال النيران في ممتلكات بعضهما بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومصابين بقرية أبيس 9 8 - منطقة باب العبيد دائرة القسم.

انتقلت قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "طرف أول "م.ح.ال"، 65 سنة، و"ن.ال.ح"، 23 سنة، و"س.ن.ح"، 18 سنة، و"ه.ك.ح"، 15 سنة، و"ا.ح.ال"، 37 سنة، "عائلة حجازي"، "جميعهم مصابون بجروح وسحجات وكدمات بمختلف أنحاء الجسم - عدا الخامس"، وطرف ثان "م.م.ال"، 20 سنة، مصاب بسحجات باليد اليسري، و"ص.ح.ع"، 28 سنة، مصاب برش خرطوش بالرأس والذراع الأيسر، عائلة مير، "الطرفان مزارعان مقيمان بالقرية محل البلاغ".

وذلك بسبب وجود نزاع بينهما على قطعة أرض "ترعة ري تم ردمها" قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها وقيام الخامس بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري كان بحوزته محدثًا إصابة السابع وقيام كل من الطرفين بإشعال النيران بحظيرة الماشية "عشة" الخاصة بكل منهما وإشعال النيران بالدراجة النارية رقم "س أ ومصر"، "ملك الطرف الأول"، مما أدى لاحتراقهم بالكامل.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم فرد خرطوش - عيار 12، وتم السيطرة على النيران وإخمادها بمعرفة قوات الحماية المدنية، ونقل المصابين للمستشفى الرئيسي الجامعي للعلاج، والتحفظ على المتهمين والسلاح المضبوط، وتعيين الخدمات الأمنية "بحث - نظام" لملاحظة الحالة بالقرية محل الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة

منذ أقل من شهر

تفاصيل مخطط موظف بريد لسرقة أموال «دفاتر الأموات»

منذ أقل من شهر

زوجة أب تعتدى على طفل مصاب بشلل نصفى حتى الموت

منذ أقل من شهر

بالأسماء.. حسم المناصب العليا داخل الهيئات ‏القضائية الأربع

منذ أقل من شهر

طالب جامعى يذبح والديه فى كفر الدوار

منذ أقل من شهر

أسرار عصابة الأشقاء الأجانب لتزوير عقود الزواج بمشاركة موظف سجل مدنى

الآن

موعد والقنوات الناقلة لمبارة فرنسا وكرواتيا في نهائي المونديال

"المركزى": 2.7 مليار دولار إجمالى احتياطى الذهب

رئيسا فرنسا وكرواتيا يقابلان "بوتين" على هامش نهائي المونديال

"الشرقية للدخان" تُخفض سعر سجائر "كليوباترا"

الأكثر قراءة

"الشرقية للدخان" تُخفض سعر سجائر "كليوباترا"

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

موعد والقنوات الناقلة لمبارة فرنسا وكرواتيا في نهائي المونديال

موعد مباراة كرواتيا وفرنسا فى نهائى كأس العالم والقنوات الناقلة

ألبومات الصور

ضبط لحوم وفراخ مجمدة فى حملة تموينية بالدقهلية

تطوير كوبري الجلاء

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

بالصور .. استمرار اختبارات اكتشاف الموهوبين فى بنى سويف

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

"الشرقية للدخان" تُخفض سعر سجائر "كليوباترا"

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

موعد والقنوات الناقلة لمبارة فرنسا وكرواتيا في نهائي المونديال

موعد مباراة كرواتيا وفرنسا فى نهائى كأس العالم والقنوات الناقلة

كشكول

"كشكول" ينشر نتيجة الثانوية الأزهرية

أسماء أوائل الجمهورية في الشهادة الثانوية الأزهرية

أزمة مدارس المتفوقين STEM مستمرة.. ونسبة النجاح ٥٦٪؜

عباس: الأوائل لم يقتصروا على منطقة دون غيرها

ننشر قائمة الجامعات الخاصة والأهلية المعتمدة من "التعليم العالي"

الأمصار

سعودي ينتزع المركز الأول لبطولة آسيا للجوجيتسو

بالتفاصيل.. اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل في غزة وإسرائيل

الجزائر مهددة من الفيفا بسبب موريتانيا

الجزائر ترفع شعار "لا للعنصرية" وتؤيده بصورة سيلفي

في عيد ميلاده الـ 69.. محمد بن راشد.. رحلة فارس دبي وحكيمها

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

منوعات

ملابس عصرية تساعد النساء المحجبات على الوضوء

دراسة: مستخدمو "توتير" عقلانيون في الصباح وعاطفيون في المساء

تكنولوجيا جديدة من الذكاء الصناعي لاستنساخ الأصوات البشرية

الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎