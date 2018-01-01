حجز 7 مزارعين في مشاجرة بسبب قطعة أرض بالإسكندرية

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية حجز 7 مزارعين من عائلتين على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالتعدي على بعض بالضرب وإشعال النيران في ممتلكات بعضهما بسبب خلافات بينهما على قطعة أرض، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومصابين بقرية أبيس 9 8 - منطقة باب العبيد دائرة القسم.



انتقلت قيادات المديرية ومأمور وضباط القسم، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "طرف أول "م.ح.ال"، 65 سنة، و"ن.ال.ح"، 23 سنة، و"س.ن.ح"، 18 سنة، و"ه.ك.ح"، 15 سنة، و"ا.ح.ال"، 37 سنة، "عائلة حجازي"، "جميعهم مصابون بجروح وسحجات وكدمات بمختلف أنحاء الجسم - عدا الخامس"، وطرف ثان "م.م.ال"، 20 سنة، مصاب بسحجات باليد اليسري، و"ص.ح.ع"، 28 سنة، مصاب برش خرطوش بالرأس والذراع الأيسر، عائلة مير، "الطرفان مزارعان مقيمان بالقرية محل البلاغ".



وذلك بسبب وجود نزاع بينهما على قطعة أرض "ترعة ري تم ردمها" قام على أثرها الطرفان بالتعدي على بعضهم بالضرب محدثين الإصابات المنوه عنها وقيام الخامس بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري كان بحوزته محدثًا إصابة السابع وقيام كل من الطرفين بإشعال النيران بحظيرة الماشية "عشة" الخاصة بكل منهما وإشعال النيران بالدراجة النارية رقم "س أ ومصر"، "ملك الطرف الأول"، مما أدى لاحتراقهم بالكامل.



تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم فرد خرطوش - عيار 12، وتم السيطرة على النيران وإخمادها بمعرفة قوات الحماية المدنية، ونقل المصابين للمستشفى الرئيسي الجامعي للعلاج، والتحفظ على المتهمين والسلاح المضبوط، وتعيين الخدمات الأمنية "بحث - نظام" لملاحظة الحالة بالقرية محل الواقعة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.