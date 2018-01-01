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الأحد 15/يوليه/2018 - 11:45 ص

البرلمان يسكتمل مناقشة قانون "تنظيم الصحافة والإعلام"

البرلمان
البرلمان
كريمة أبو زيد
dostor.org/2249754

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، منذ قليل، استكمال مناقشة قوانين بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، والمتضمنة في التقرير التكميلي للجنة المـشتركة من لجنة الإعلام والثقـافـة والآثار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطـة والموازنة، وذلك لأخذ الرأى النهائي.

وكان "عبد العال"، أعلن في بداية جلسة اليوم، تأجيل عرض تقرير لجنة دراسة برنامج الحكومة حتى الثلاثاء المقبل.

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