تأجيل دعوى بنك مصر ضد "الحديد والصلب"

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إنه تقرر تأجيل النظر في الدعوى المقامة من بنك مصر ضد شركة الحديد والصلب المصرية، إلى جلسة 16 أغسطس 2018، للحكم.



وأصافت الشركة للبورصة منذ قليل، أنه تم النظر في الدعوى الخميس الماضي 12 يوليو الجاري.



وكانت الشركة ذكرت أنه تم إحالة القضية أعلاها إلى خبير مصرفي خلال 8 أبريل 2018.



وفي 19 نوفمبر الماضي، أشارت الشركة إلى أن بنك مصر كان أقام دعوى ضدها أمام المحكمة الاقتصادية الاستئتنافية.



يذكر أن الجمعية العامة العادية للشركة وجّهت في منتصف أكتوبر الماضي، بإعادة دراسة المخصصات في ضوء ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قضايا بنك مصر، وبنك القاهرة أيضًا، والتي صدر حكم نهائي فيها.



وكانت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب المصرية خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2018، أظهرت ارتفاع خسائرها هامشيا على أساس سنوي، فقد حققت خسائر بلغت 456.6 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 441.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.