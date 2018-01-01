غدًا.. استئناف مشاورات "وثيقة قرطاج 2" فى تونس

أعلن رئيس حركة «النهضة» التونسية راشد الغنوشى، استئناف المفاوضات بخصوص «وثيقة قرطاج 2» غدًا الإثنين في قصر «قرطاج» الرئاسي، وباشراف الرئيس الباجي قائد السبسي.



وقال الغنوشي في تصريح إلى إذاعة «موزاييك» التونسية إنه «بدعوة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، سيكون هناك حوار مغاير غدًا حول وثيقة قرطاج»، مؤكدًا أن «الحوار سيكون بصيغة أخرى، ولن يشمل جميع الموقعين على الوثيقة».



وكان الرئيس السبسي قد أعلن في 28 مايو الماضي، تعليق العمل بالنسخة الثانية للوثيقة إلى أجل غير مسمى، بسبب خلافات بين أطرافها حول مصير الحكومة التي يقودها يوسف الشاهد، بين من يطالب بإقالتها أو تعديلها أو بقائها، وكان جوهر الخلاف بين أطراف الوثيقة، النقطة 64 بخصوص مستقبل حكومة الشاهد، في حين اتفقت الأطراف كافة على النقاط الـ63 الأولى.



وأصبح «البند 64» في «وثيقة قرطاج 2» التي أقرها أخيرًا الرئيس السبسي من أجل الخروج من حالة الانسداد السياسي والاقتصادي في البلاد، نقطة الخلاف الأساسية بين أطراف الوثيقة في نسختها الأولى (وثيقة قرطاج)، والمتمثلة في «الاتحاد العام التونسي للشغل» و«حركة نداء تونس» و«اتحاد المرأة» و«الاتحاد الوطني الحر» و«الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية» و«حزب المسار» و«حركة النهضة» و«اتحاد الفلاحين» و«حزب المبادرة التغيير» و«الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري».

