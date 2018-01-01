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الأحد 15/يوليه/2018 - 10:19 ص

72 وحدة سكنية جاهزة للتسليم بالمرحلة الثانية بـ"دار مصر" بالمنيا الجديدة

الدكتور مصطفى مدبولى،
الدكتور مصطفى مدبولى،
الدستور
dostor.org/2249596

صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك 72 وحدة سكنية (3 عمارات، أرقام 7 – 10 – 12)، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالحى المتميز، بمدينة المنيا الجديدة، جاهزة للتسليم للفائزين بها.

وقال المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة إنه تم تحرير محاضر استلام الوحدات، والوحدات جاهزة للتسليم للحاجزين، وسيتم تسليمها على مدار 3 أيام، وتم إرسال خطاب إلى بنك التعمير والإسكان، فرع المنيا، لبدء تسليمها للحاجزين.

وأوضح المهندس محمد مصطفى أحمد أن على الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع المنيا، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

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