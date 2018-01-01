مصرع وإصابة 3 جنود من القوات الهندية في كمين نصبه متمردون

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الأحد، مقتل جنديين اثنين وجرح آخر في كمين نصبه المتمردون الماويون شرقي البلاد، ونقلت شبكة "إيه بي سي" نيوز الإخبارية الأمريكية عن الشرطة قولها " إن المتمردين هاجموا جنودا من القوات شبه العسكرية أثناء عودتهم من عملية لمكافحة التمرد في منطقة كانكر الكائنة بولاية تشاتيسغار".



وأضافت الشبكة الإخبارية أن تعزيزات من الشرطة والقوات شبه العسكرية قامت بإغلاق المنطقة بحثا عن المهاجمين.



يشار إلى أن الحكومة الهندية تصنف المتمردين الماويين الذين يحاربونها منذ قرابة أربعة عقود كأكبر تهديد أمني داخلي، وينتشر المتمردون في 20 ولاية من بين ولايات البلاد الـ28، ويقدر عدد مقاتليهم بالآلاف ويزعمون استلهام أفكارهم من الزعيم الصيني ماو تسي تونج.

