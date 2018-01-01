453 مليار جنيه إجمالى النقد المصدر من البنك المركزى

كشف أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، عن وصول إجمالي حجم النقد المتداول خارج خزائنه بنهاية مارس 2018، إلى 448 مليار جنيه، وودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي الى 229.6 مليار جنيه.



وكشف التقرير أيضا عن وصول إجمالي النقد المصدر من البنك المركزي إلى 453 مليار جنيه بنهاية مارس مقارنة بـ444 مليار جنيه بنهاية شهر فبراير، وبلغ إجمالي النقد المتداول 447 مليار جنيه بنهاية مارس مقارنة بـ 439 مليار جنيه بنهاية فبراير.