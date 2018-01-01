الجيش السوري يسيطر على بلدة "مسحرة" بمحافظة القنيطرة

أفادت مصادر سورية، اليوم الأحد، بأن قوات الجيش السوري تمكنت من السيطرة على بلدة مسحرة في محافظة القنيطرة المجاورة للجولان المحتل، مشيرة إلى أن تقدم الجيش جاء بعد قصف مكثف للقرية والمناطق المجاورة لها، لافتة إلى أن هذا يعد أول تقدم للقوات الحكومية في القنيطرة بعد سيطرتها مؤخرًا على معظم مناطق محافظة درعا بالجنوب، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز".



وأفادت مصادر سورية - في وقت سابق أمس- بسيطرة الجيش السوري على 85% من مساحة محافظة درعا عبر تقدم عسكري وضم مدن وبلدات من خلال مصالحات وتسويات.



