مي عزالدين تتعاقد مع "سينرجي" على بطولة فيلم ومسلسل

تعكف النجمة مي عزالدين حاليًا، على المفاضلة بين 3 سيناريوهات درامية لموسم 2019، استعدادًا لبدء التحضير لمسلسلها الرمضاني القادم بعد نجاح مسلسل "رسايل"، فيما قال مصدر مقرب من "عزالدين" إنها ستجدد عقدها مع شركة "سينرجي" خلال أيام، بعد الاستقرار على سيناريو العمل، خاصة وأنها تبحث عن دور مختلف لم تقدمه على الشاشة من قبل.



في سياق متصل، وافقت "مي" بشكل مبدئي على بطولة فيلم جديد من إنتاج "سينرجي"، وستتعاقد عليه خلال أيام، وسيتم اختيار أبطال العمل المشاركون معها، وكذلك مخرجه، إلا أن "عز الدين" تتكتم على التفاصيل.