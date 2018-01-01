الصحف الإماراتية تسلط الضوء على العلاقات مع الصين

سلطت الصحف الإماراتية في افتتاحيتها الصادرة اليوم، على أهمية الزيارة التاريخية التي سيقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات في تعزيز العلاقات التجارية والثقافية والعلمية بين البلدين.



فتحت عنوان "تعاون مثمر.. ومستقبل واعد"، أكدت صحيفة "الاتحاد" أن العلاقات بين الإمارات والصين عميقة ومتينة، مشيرة إلى أن الإمارات تعتبر الصين حليفا استراتيجيا وطرفا أساسيا في معادلة تحقيق الاستقرار الدولي، بينما ترى الصين أن تجربة الإمارات عامل مهم في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة ونموذج تنموي يقتدى به.



وأوضحت الصحيفة أن الزيارة التاريخية التي يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات الخميس المقبل، تعزز العلاقات التجارية والثقافية والعلمية بين البلدين والتي تنطلق من مبادئ راسخة وثابتة أساسها الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وتعزيز السلام والاستقرار والأمن في الساحتين الإقليمية والدولية.



وأضافت - في ختام افتتاحيتها - أن الصين عملاق اقتصادي دولي ولها ثقل سياسي عالمي ودورها مؤثر في استقرار الاقتصاد والسلام العالميين وزيارة رئيسها إلى الدولة في أول محطة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا لبلاده، تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين عنوانها "التعاون المثمر.. والمستقبل الواعد".



من ناحيتها، ذكرت صحيفة "الخليج" - تحت عنوان "الإمارات والصين" - أن وصف زيارة الرئيس الصيني المرتقبة للإمارات بالزيارة التاريخية هو وصف حقيقي ومعبر عن رغبة الطرفين المعلنة في المزيد من التعاون، وأوضحت أن الزيارة من شأنها أن تعزز حضور الصين الإيجابي في المنطقة العربية، وهي الداعمة للقضايا العربية في الاجتماعات الثنائية والمحافل الدولية وفي الجانب الاقتصادي يبرز الدور الصيني كقوة عملاقة في الحاضر والمستقبل وحضورها الاقتصادي في المنطقة مكثف.



