رئيسا فرنسا وكرواتيا يقابلان "بوتين" على هامش نهائي المونديال

في الوقت الذي أنهت فيه كرواتيا وفرنسا استعداداتهما للمواجهة المرتقبة في وقت لاحق اليوم الأحد بنهائي كأس العالم، يستعد رئيسا البلدين لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش اللقاء، وتلتقي الرئيسة الكرواتية كوليندا جرابار كيتاروفيتش والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع بوتين في إستاد لوجنيكي في موسكو والذي يحتضن المباراة النهائية لمونديال روسيا.



كما يلتقي الأمير القطري تميم بن حمد ال ثاني الذي تستضيف بلاده النسخة القادمة من كأس العالم وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية مع بوتين، الذي لم يظهر كثيرا خلال فعاليات المونديال واكتفى بحضور المباراة الافتتاحية التي جمعت بين روسيا والسعودية في 14 يونيو الماضي.



وبجانب بيع أكثر من 78 ألف تذكرة للمباراة النهائية، فمن المتوقع أن يشاهد أكثر من مليار متفرج المباراة عبر شاشات التلفاز، وتتطلع فرنسا للقبها الثاني في المونديال بعد عشرين عاما من الفوز باللقب الأول في 1998 بينما تبحث كرواتيا عن لقبها الأول في كأس العالم.

