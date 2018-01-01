إصابة سائق بخرطوش في حفل عرس بالمنوفية

تلقى مأمور مركز أشمون، إخطارا من مستشفى أشمون العام، يفيد باستقبال "ج.ا ي"، 32 سنة، سائق بشركة المقاولات ومقيم قرية شنواي دائرة المركز، مصابًا برش خرطوش، أثناء الابتهاج بحفل عرس.



بالانتقال والفحص وسؤاله اتهم المدعو "ا.م. ع. ع" شهرته سعيد 30 عامل بمشتل مقيم قرية سملاي، دائرة المركز، بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري "فرد خرطوش" كان بحوزته ابتهاجا بحفل عرس بذات الناحية، مما أدى إلى حدوث إصابته، ونفي الشبهة الجنائية.



وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإطلاق أعيرة نارية ابتهاجا بالعرس وإصابته للمجني عليه بطريق الخطأ، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم "فرد خرطوش عيار 12- فارغ طلقة لذات العيار ".



وتم التحفظ علي المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 25311 جنح مركز أشمون لسنة 2018 م وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.