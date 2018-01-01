القاهرة : الأحد 15 يوليه 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:40 م

مشاهدة مباراة بلجيكا وإنجلترا بث مباشر على Bein Sport دون تقطيع
03:39 م

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إنجلترا وبلجيكا
06:30 م

مصطفى مدبولى: الحجز إلكترونيًا فى الـ2048 وحدة سكنية ‏بالعاصمة الإدارية
05:54 م

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين
12:09 ص

عاجل.. القوات المسلحة تدفع بطائرات الإطفاء للسيطرة على الحريق
11:44 م

وزير الطيران يكشف تفاصيل الانفجار بالقرب من مطار القاهرة
07:25 م

روضة النعيم.. أسرار «خلوة» الداعية اليمنى الحبيب عمر بن حفيظ فى مصر
03:01 م

توأم أوائل الثانوية.. ندى ونادين: الرياضة والموسيقى حفزونا على النجاح
08:45 م

خاص.. نجيب ساويرس ضيف "فرانس 24" السبت

05:45 م

السيسى يكرّم أبطال دورة ألعاب البحر المتوسط 2018.. غدا
05:39 م

كيف أنقذت الداخلية 21 طالبًا من الغرق فى «دجلة»؟
05:27 م

الغزال.. كيف يبتكر تييري هنري كرة قدم جديدة؟
عالم
الأحد 15/يوليه/2018 - 09:54 ص

مصرع 36 مسلحًا في قصف جوي لقوات الأمن الأفغانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2249565

ذكرت الشرطة في إقليم قندوز شمال أفغانستان، اليوم الأحد، أن 36 مسلحًا على الأقل قتلوا خلال قصف جوي لقوات الأمن في الإقليم أمس السبت، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الأفغانية،فيما أصيب عشرة آخرين على الأقل في القصف، حسب الشرطة، وقال قائد الشرطة، عبد الباقي نوريستاني إنه تم استهداف العديد من مخابئ حركة طالبان في منطقة "شاردارا" خلال القصف الجوي الأفغاني والعمليات
البرية.

وتكبدت طالبان خسائر بشرية فادحة خلال القصف، طبقا لما ذكره نوريستاني، الذي لم يكشف عن تفاصيل بشأن الضحايا سواء من المدنيين أو قوات الأمن.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

بوتين يستقبل ماكرون الأحد في الكرملين

منذ اسبوع

الأسطورة.. قصة أعظم ممثلة على قيد الحياة

منذ أقل من شهر

زارْ الحبشة.. كاهن إثيوبى يطرد الجن من أجساد المسيحيين مقابل 100 دولار

منذ أقل من شهر

اتهام رئيس وزراء ماليزيا السابق بـ"خيانة الثقة"

منذ أقل من شهر

غلمان الخليفة.. 100 ألف مثلى يحتفلون بميولهم الجنسية فى شوارع اسطنبول

منذ أقل من شهر

"ترامب" يحسم مصير اتفاقية "نافتا" نوفمبر المقبل

الآن

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. العظمى بالقاهرة 36 درجة

أسعار الذهب اليوم الأحد 15/ 7/ 2018

موعد مباراة كرواتيا وفرنسا فى نهائى كأس العالم والقنوات الناقلة

شاهد.. عمرو دياب خارج حياة عائلته

الأكثر قراءة

"الشرقية للدخان" تُخفض سعر سجائر "كليوباترا"

موعد مباراة كرواتيا وفرنسا فى نهائى كأس العالم والقنوات الناقلة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

المرور: فتح منزل الطريق الدائرى اتجاه مصر الجديدة أمام السيارات

ألبومات الصور

تطوير كوبري الجلاء

صور.. اكتشاف أثرى لجبانة بسقارة

بالصور .. استمرار اختبارات اكتشاف الموهوبين فى بنى سويف

حادث قطار البدرشين

نجم الساعة

نوال السعداوي: النخبة هي «نكبة مصر».. ولا ‏يمكن فصل الدين عن السياسة

الأكثر قراءة

"الشرقية للدخان" تُخفض سعر سجائر "كليوباترا"

موعد مباراة كرواتيا وفرنسا فى نهائى كأس العالم والقنوات الناقلة

نتيجة الثانوية الأزهرية 2018 بالاسم ورقم الجلوس

المرور: فتح منزل الطريق الدائرى اتجاه مصر الجديدة أمام السيارات

كشكول

اليوم.. اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

جامعة الأزهر تنفي تطبيق الكتاب الإلكتروني العام المقبل

مدير "التعليم" بجامعة الأزهر: اعتمدنا نتيجة اللغة العربية بـ"الدراسات الإسلامية"

محاولات لجذب الطلاب للدراسة في معاهد الأزهر

جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة تعلن قيمة المصروفات الدراسية للعام المقبل

الأمصار

بالتفاصيل.. اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل في غزة وإسرائيل

مدينة مغربية تطلق أسماء فلسطينية على 40 شارع

عمر سمرة ممثل مصر في تجربة جديدة لرواد الفضاء

في عيد ميلاده الـ 69.. محمد بن راشد.. رحلة فارس دبي وحكيمها

أسترالي يفوز باليانصيب 5 مرات في 3 أشهر

مرايا الابداع

اعترافات خاصة جدًا

مسخ

ads
منوعات

السفير الأمريكي: لا توتر في العلاقات مع الكويت بسبب فلسطين

ميكروسوفت تطلق دعوة لتنظيم تقنية "التعرف على الوجه"

مصادرة 9.8 مليون مطبوعة غير قانونية في الصين خلال 6 أشهر

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

حقنة واحدة للتخلص من السمنة والسكرى

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎