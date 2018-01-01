مصرع 36 مسلحًا في قصف جوي لقوات الأمن الأفغانية

ذكرت الشرطة في إقليم قندوز شمال أفغانستان، اليوم الأحد، أن 36 مسلحًا على الأقل قتلوا خلال قصف جوي لقوات الأمن في الإقليم أمس السبت، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الأفغانية،فيما أصيب عشرة آخرين على الأقل في القصف، حسب الشرطة، وقال قائد الشرطة، عبد الباقي نوريستاني إنه تم استهداف العديد من مخابئ حركة طالبان في منطقة "شاردارا" خلال القصف الجوي الأفغاني والعمليات

البرية.



وتكبدت طالبان خسائر بشرية فادحة خلال القصف، طبقا لما ذكره نوريستاني، الذي لم يكشف عن تفاصيل بشأن الضحايا سواء من المدنيين أو قوات الأمن.