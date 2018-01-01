غدًا.. "المركزى" يطرح سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه

يطرح غدا الإثنين، البنك المركزي المصري، سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 1.7 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 1.2 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.



ومن المستهدف وصول قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الحالي إلى 438.6 مليار جنيه، ويتم تمويله بطرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية.